現場直擊》海鯤號今11時出港首次潛航測試 預計下潛50公尺

我國首艘國造潛艦「海鯤號」今（29）日在高雄港外海進行首次潛航測試。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 我國首艘國造潛艦「海鯤號」今（29）日在高雄港進行首次潛航測試，並於上午11時出港前往外海進行測試，預計下潛50公尺。而負責建造「海鯤號」的台船也表示，「海鯤號」已於26日完成聲納功能、推進系統及水下計程儀等3項前置海上測試，未來將逐步加深至100公尺以上。

台船昨日以「潛艦知識科普」圖卡說明「海鯤號」的設計建造進度與相關經費。台船指出，若自行研製全新一級原型潛艦，如法國、德國等國家，因須導入新技術與新系統，從安放龍骨到交艦，通常需時約6至10年；至於擁有成熟柴電潛艦製造技術的國家，如德國、瑞典、日本等，僅在既有成熟產線或改良型設計下，才有可能將建造期縮短至約4年。

在經費方面，台船說明，潛艦國造（IDS）計畫總經費為500億元，但該金額除潛艦建造外，尚包含魚雷、海軍相關廠房，以及台船廠房設備等支出，並非單一潛艦的造價。「海鯤號」單艦契約金額則包含人力費用12.8億元、物料費用248.4億元，以及台船建造費用117.8億元，合計約379億元。

台船進一步指出，由於「海鯤號」多項航行裝備與戰鬥系統（即紅區裝備）無法自行研製，必須向先進國家採購，但在中共持續打壓下，不少國家對台灣設下出口管制，導致相關裝備價格難以壓低。

台船強調，若要有效降低未來潛艦建造成本，除持續精進設計、提升生產效率、優化工序並降低錯誤率外，也須加速裝備與零組件的國產化，同時擴大紅區裝備的商源選擇，才能在兼顧品質的前提下，提高採購彈性並降低整體成本。

「海鯤號」今29日在高雄港外海進行首次潛航測試，並於上午11時出港進行測試。 圖：張良一/攝

不少軍事迷也前往高雄港為「海鯤號」首次潛航測試加油。 圖：張良一/攝