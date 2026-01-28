現場直擊》空軍演練F-16V戰機潛力裝掛 三五快砲防空攔截展現捍衛領空戰力
[Newtalk新聞]
為了因應中國解放軍近年來在台灣週遭海、空域頻繁侵擾，以及可能出現的突發狀況負責台海空防作戰任務的空軍第四戰術戰鬥機聯隊在春節前夕前進行F-16V戰機緊急起飛、F-16V潛力裝掛以及三五快砲防空攔截演練，展現官兵快速制敵的反應能力以及捍衛領空的決心。
空軍第四戰術戰鬥機聯隊表示，F-16V戰機潛力裝掛作業區分「完成」及「恢復」戰備，本次演練為「恢復」防空外型，演練項目武掛人員在指定時限內為AIM-120飛彈及AIM-9M飛彈裝掛作業。兩架F-16V戰機在完成潛力裝掛作業後，兩位飛行官及機工長完成相關檢查程序後，隨即滑出機庫，並在最短時間內完成起飛，執行空防任務。而今日執行飛行任務的其中一位為女性飛官為空軍上尉陳怡慈，她動作俐落的登上駕駛座，隨即滑出機庫、起飛，英姿煥發成為今日F-16V潛力裝掛演練的一大亮點。此外，配備在F-16V戰機的狙擊手先進標定莢艙也在今日的演練中曝光。
此外，空軍第七九五旅官兵也在今年度的「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」中，也進行防空攔截演練，官兵動作熟練的操作三五快砲，執行我國空防中、低空層防護任務。空軍司令部表示，四聯隊肩負台海空防作戰的重要任務，全體官兵戮力戰訓以確保空軍戰力發揮，也藉由媒體參訪展現空軍官兵勤訓精練成果，使國人能安心歡度春節。
