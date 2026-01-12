現場直擊／雞蛋今起漲3元至42元！實測「1招」買到原價 省錢術公開

記者李育道／台北報導

批發業者表示，蛋商下午才會進貨新蛋，目前仍維持在一斤38元。（圖／記者李育道攝影）

日前強烈大陸冷氣團襲來，蛋雞因低溫出現產蛋量下滑，加上零星蛋雞場傳出禽流感疫情，導致雞蛋供給減少、需求增加，台北市蛋商公會昨（11）日開會決議，自今（12）日起蛋價調漲3元，批發價調為42元、產地價調為32.5元；《三立新聞網》實地走訪4家批發商與蔬果行發現，部分店家因「新蛋」下午才會進貨，上午價格仍維持在1斤38元或39元，但也有店家已調漲至1斤42元，甚至有業者售價來到1斤43元，建議想買舊價的民眾，可以「上午前往購買，且多比較」。

業者表示，幾乎每兩天進一次貨，週六進的雞蛋，僅剩下架上一籃「賣完就沒有了，下午就會漲價」。（圖／記者李育道攝影）

寒流、疫情蛋雞產量降 北市蛋商公會12日起調漲3元

台北市蛋商公會為國內雞蛋價格指標性單位，公會理事長表示，近期受寒流影響，蛋雞因溫差大出現緊迫情形，導致產量下降，再加上零星疫情干擾，加上冬季民眾對雞蛋需求提高，且農曆春節將至，買氣逐漸升溫，因此昨日開會決議調整價格，12日起批發價由39元調漲為42元，產地價則自週三（14日）起，由29.5元調漲至32.5元，雙雙上漲3元。

還買得到38元 部分店家下午才漲雞蛋價格

《三立新聞網》走訪傳統市場發現，一家批發商表示，新蛋下午才會到貨，因此上午仍維持38元販售；另一家雜糧行蛋價維持在39元，業者直言「只剩一籃，賣完就會改成今天的價格42元」。另有蔬果行已調漲至42元，還有業者直接漲到1斤43元。由於今日逢市場休市日，消費人潮較少，不少店家未營業，仍有庫存可賣，部分業者願意暫時維持舊價，待新蛋進貨後才調整價格，建議想撿便宜的民眾可選擇上午時段，多跑幾家比價。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊顯示，目前國內產蛋母雞約3790萬隻，每日雞蛋產量約12.6萬箱（每箱約200顆），整體供應量仍可滿足國人每日需求，但短期內受氣候與疫情因素影響，市場價格出現波動。

有店家新蛋已經到貨，已調漲至一斤43元。（圖／記者李育道攝影）

