現場直擊／「16分鐘刷50萬」ITF旅展信用卡滿額禮 開展即秒殺…搶爆了

記者李育道／台北報導

10點開展前就湧現人潮，許多民眾提早排隊卡位，等著搶購優惠與刷卡滿額禮。（圖／記者李育道攝影）

年度最大旅遊盛會「ITF台北國際旅展」今（7）日在南港展覽館登場，10點開展前就湧現人潮，許多民眾提早排隊卡位，等著搶購優惠與刷卡滿額禮。根據主辦單位統計，今年共有123個國家與城市參展，為近8年最多，攤位規模達1600個，其中日本館更以超過200個攤位創下歷年最大，巴林首度亮相，汶萊與馬來西亞也強勢回歸，美國館更是睽違7年再度回歸。

玉山銀行「消費滿50萬元贈18888點e point（1點等於1元）」短短16分鐘內就被全數兌換完畢，也意味著有人在開展1小時內就刷滿50萬，消費力相當驚人。（圖／記者李育道攝影）

今年旅展不僅優惠多、民眾出手也更豪氣。現場觀察，信用卡滿額禮櫃檯12點才開放，11點多就有50人排隊等候。主辦單位表示，信用卡滿額禮，玉山銀行推出「消費滿50萬元贈18888點e point（1點等於1元）」最受矚目，開展短短16分鐘內就被全數兌換完畢，也意味著有人在開展1小時內就刷滿50萬，消費力相當驚人。

聯邦銀行也不遑多讓，推出「單日消費滿20萬元送吹風機」，開放後僅18分鐘即兌畢；第一銀行祭出「滿16萬8000元送全聯禮券2000元」，12點29分前也全數兌換完畢。

不少民眾向《三立新聞網》表示，今年旅展的刷卡禮很划算，加上明年長假多，早已規畫好出國方案，還有人甚至專程請假來排隊。主辦單位預估，本週末將迎來最大人潮，提醒想搶滿額禮的民眾務必提早報到。

除了信用卡滿額禮外，睽違7年再度回歸的美國館，也將在展期天天抽美國來回機票。

台北旅展現場人潮。（圖／記者李育道攝影）

台北旅展現場人潮。（圖／記者李育道攝影）

