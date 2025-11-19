現場觀察／鄭麗文、黃國昌不時咬耳朵還笑成一團 互動融洽打下藍白合重要基底

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19日）在新北凱悅嘉軒酒店舉行主席高峰會，這是鄭麗文上任國民黨主席近半個月後，首度與黃國昌正式會面。（圖／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19日）在新北凱悅嘉軒酒店舉行主席高峰會，這是鄭麗文上任國民黨主席近半個月後，首度與黃國昌正式會面。兩人在會上不時交頭接耳，還一度笑成一團，互動是超乎想像地融洽；國民黨黨務人士就說，相信這次在野黨主席峰會的順利落幕，能讓過去藍白合破局的陰霾翻篇。

這場「鄭黃會」象徵台灣在野勢力整合的第一步，由於藍白合過去曾有破局經驗，雙方幕僚這次在流程及內容上都不敢馬虎；無論是事前籌畫或是後續媒體宣傳，兩黨相關黨公職都建立群組共同討論，以最快的速度取得共識。活動的兩名主持人，則分別由民眾黨文宣部主任李頂立、國民黨發言人牛煦庭擔任，兩人都是黨內年輕世代，外型亮眼且口才便給，幽默的主持風格也為嚴肅的會談帶來笑聲。

廣告 廣告

鄭麗文今天身穿灰色洋裝、搭配排扣西裝；黃國昌則以深藍西裝、白襯衫與水藍色領帶搭配出席，左胸上也不忘配戴象徵前主席柯文哲的KP徽章。他們準時於下午3時在黨公職的陪同下一同步入會場，兩人交頭接耳、有說有笑。而鄭麗文在會中二度主動與黃國昌握手合照，接近活動尾聲時，雙方也再度握手合影，鄭麗文更貼近黃國昌咬耳低語，兩人當場還笑成一團，互動相當熱絡。

黃國昌、鄭麗文兩人互相贈禮。（圖／李智為攝）

互相贈禮環節，鄭麗文先是送上特製的彩瓷圓盤，盤面上有一對藍、白色鵲鳥展翼高飛，象徵「雙鵲同行、藍白必贏」。主持人介紹時特別表示，圓盤寓意藍白合作在良好溝通下終將圓滿。隨後，黃國昌也回贈一盞水泥鎢絲燈座，他透露，用水泥當基座是代表只要基礎穩固，就能蓋起高高的大樓，燈則象徵著在台灣晦暗不明的時刻，民眾黨跟國民黨將共同為台灣點亮一盞燈。

值得注意的是，當黃國昌致詞時，鄭麗文始終低頭聆聽，神情專注；而黃國昌痛批民進黨抹黑聯合政府、刻意見縫插針破壞藍白合時，鄭麗文也難掩笑意。另外，當黃國昌提及民眾黨前主席柯文哲常說「民眾黨會把國家利益放在政黨利益之上」時，鄭麗文也頻頻點頭，表達認同。

鄭麗文送上特製的彩瓷圓盤，盤面上有一對藍、白色鵲鳥展翼高飛，象徵「雙鵲同行、藍白必贏」。（圖／李智為攝）

最後受訪時鄭麗文聽聞黃國昌拋出的「智庫對接」概念，更是眼睛一亮，直呼「沒想到有這麼高度的默契，你講到我心中最想講的」。兩人不加掩飾的真性情流露，帶給支持者不同於平時的活潑樣貌；國民黨黨務人士就直言，鄭、黃兩人在這次會談的互動超乎想像地好，相信可以讓過往藍白合破局的陰霾翻篇，為兩黨合作打下紮實基底。



回到原文

更多鏡報報導

鬆口藍白合「民調是不可或缺的工具」 鄭麗文：明年3月前確認整合方式是合理時間點

黨內破壞藍白合怎處理？鄭麗文曝黨紀適用對象：必要時才動用家規

藍白達共識！黃國昌拋「智庫對接」 鄭麗文：你講到我最想講的