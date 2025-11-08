現場超嗨！黃仁勳著「台積紅」亮相台積電運動會 與魏哲家同框
晶圓代工龍頭台積電今日舉辦運動會，輝達執行長黃仁勳驚喜現身，讓現場嗨翻，繼昨天在台南大吃美食後，今天再度與台積電董事長魏哲家同框。
台積電今日於新竹縣體育館舉行運動會，現場由台積電董事長魏哲家率領的管理層大陣仗出席，這時「早已不神秘的神秘嘉賓」、輝達執行長黃仁勳身著與台積電管理層同款「台積紅」運動polo衫現身，與台積電同仁揮手，讓現場嗨翻。
台積公司今年持續傳承「團結、活力與創新」之主軸，競賽活動有徑賽、趣味競賽，並規畫親子活動體驗區及園遊會，以增進同仁與親友同樂的機會。同時，來自上海、南京、日本、北美及歐洲等地的數百位台積海外廠員工及受訓同仁、以及海外業務代表皆參與今年的運動會，展現台積公司高度的凝聚向心力及多元共融的精神。
運動會活動設計上積極響應永續理念，包括徑賽（1200公尺）鳴槍儀式以「強棒出擊，啟動」來象徵邁向永續成功之路，會場佈置物採可回收材質設計，共同朝向循環再利用目標；交通接駁採用電動巴士為主軸以降低碳排放，並鼓勵搭乘大眾交通工具或共乘車輛，提倡綠色交通理念。今年台積運動會之園遊會共計約140個攤位，其中ESG 攤商（在地商家、社企流、農夫市集）之攤位約32家。
此外，邀請台積電文教基金會「台積電青年築夢計畫」獲獎團隊「袋代」，透過將舊布料、邊角廢料、皮革，再造成環保提袋、包包等物品，使其重獲新生，為地球永續貢獻一份心力。台積運動會持續結合「減塑行動」、全面不提供塑膠吸管改以環保可分解材質吸管、免費提供循環餐具租借服務、使用活動專屬 APP、採電子支付鼓勵無紙化綠色消費，以行動支持環境永續，傳達台積公司在追求企業成長的同時，亦注重環境永續及社會影響力。
開幕活動首次邀請兩大國慶表演團體「台灣特技團及 We.R 特技跆拳表演團」，由台灣傳統特技結合韓國傳統武術跆拳道，使用畫面堆疊的方式，先輪流展現各國風采，最終融合兩國傳統武術，帶來不同國家武術的視覺饗宴。閉幕活動精彩表演則由台灣超人氣兒童舞蹈團體「蘋果家族」擔綱演出，並與台積電熱舞社的同仁共同攜手，帶來充滿活力的精湛舞蹈表演，展現團結合作、活力與創新的精神，更為活動增添無限光彩。
