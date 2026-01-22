現場還原黃國昌帶走機密1分30秒過程 沈伯洋：快步走入監視器死角

沈伯洋到現場還原黃國昌帶走機密資料的過程。 圖：翻攝沈伯洋thread

[Newtalk新聞] 立法院外交及國防委員會19日召開秘密會議，邀國防部長顧立雄報告1.25兆國防特別預算內容，但民眾黨立委黃國昌離開會議室時竟攜出機密資料，違反《立法院議事規則》第48條規定。民進黨立委沈伯洋模擬還原黃國昌帶走機密資料的1分30秒過程，其中下樓梯後約42秒就處於監視器拍不到的角度。

沈伯洋21日在社群平台threads發布影片提到，現場監視器位於出會議室右側走廊盡頭，而黃國昌出會議後左轉朝樓梯方向快步行進，沈伯洋指出：「他移動的速度，我覺得算是非常的快，因為一直以為大家知道黃國昌走路其實蠻快的，那他也比較不喜歡跟人家打招呼，所以他走路的速度其實是蠻快的。」

沈伯洋續指，到了樓梯間時黃國昌開始往下走，就消失在監視器畫面中，由於樓梯間是監視器死角，黃國昌究竟是繼續往下走、還是留在轉角處，無從得知，但消失的時間大約是42秒鐘左右。民進黨立委陳培瑜則質疑，42秒鐘的時間，足以把資料都拍照完畢，黃國昌有可能偷拍完後趕快回頭，製造只是假裝忘記，看似犯下低級錯誤，實際上犯下的是高級的國防外交機密洩漏。

黃國昌表示，東西是他自己繳回去的，沈伯洋卻說是議事人員追回，沈伯洋「是不是要道歉？」沈伯洋發文反嗆：「你就是把機密資料帶出去啊！軍官追到走廊拿回去啊，我描述事實還要道歉？本來是想說那麼小的事，提醒一下就了結了，既然你黃國昌要這樣，那我就奉陪到底。」

