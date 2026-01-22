現實也有無限洗錢BUG？GameStop舊換新活動出現漏洞

美國知名遊戲零售商 GameStop 最近推出了一項主機舊換新促銷活動，卻意外演變成現實版的「無限洗錢 BUG」。根據活動內容，玩家假如提供特定款式的二手主機進行折抵，獲得的代幣金額竟然高於在店內購買全新主機的價格。這導致不少投機玩家在店內直接購買新主機後，隨即轉手賣回給店家，從中賺取數十到上百美元不等的利潤。

無限洗錢 BUG 出現在現實。（示意圖，圖源：Getty Images）

隨著該漏洞被 YouTuber RJCmedia 拍成影片公開，展示如何通過循環買賣 PS5 Slim 或 Nintendo Switch 等主機來賺取利潤。像是以 414.99 美元購買 Switch 2 後，立刻和其一起購買的二手遊戲舊換新，就能觸發促銷獎勵，讓 Switch 2 的以舊換新價格增加到 472.5 美元。

GameStop 官方也很快發現，並且發文解釋，這是他們的系統在短時間內將二手回收的價值評估高於該主機的新機零售價格，產生了一個短暫的窗口，才會讓顧客可以重複這種交易行為，達成無限的回收折抵金額。

目前該漏洞已經修復，確保顧客無法再使用這個「洗錢 BUG」。GameStop 也表示：「雖然我們對這種創意表示讚賞，但我們還是要溫馨提醒各位，我們的門市並非設計用來當無限印鈔機。」