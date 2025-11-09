現實版一拳超人！中國網紅完成1000天訓練還變光頭 作者驚呼這1點超強

記者王芷姍／台北報導

日本知名動漫《一拳超人》主角「埼玉」為了變強，花了三年時間進行嚴格體能訓練，最終變得無比強大，卻也付出掉光頭髮的代價。中國網紅「堂主lee」受角色啟發，於2021年8月宣布挑戰「埼玉訓練套餐」，立志完成持續訓練1000天挑戰。今年7月完成挑戰後，更獲得《一拳超人》原作者ONE及漫畫家村田雄介親自留言祝賀。

堂主lee展現1000天訓練成果。（圖／翻攝自堂主lee小紅書）

堂主lee在2021年8月揚言自己要效仿埼玉每天跑步10公里、做100次伏地挺身、100次仰臥起坐與100次深蹲，並持續1000天，從此他每日上傳訓練影片，並開直播分享過程。起初挑戰並未受到太多關注，直到持續訓練將近1000天時，影片流量才有了大幅度的提升，堂主lee的堅持引發越來越多網友的關注與讚嘆。

堂主lee表示已完成第1000天挑戰。（圖／翻攝自堂主lee小紅書）

在今年7月28日發佈的「第1000天」影片中，堂主lee宣布以「100公里慢跑與1000次伏地挺身、仰臥起坐與深蹲」為訓練畫下句點，最後甚至他將頭髮全部剃光，穿上埼玉的英雄服，化身「現實版一拳超人」，完成了這場將近4年的體能挑戰。

堂主lee在影片中宣布以「100公里慢跑與1000次伏地挺身、仰臥起坐與深蹲」為訓練畫下句點。（圖／翻攝自堂主lee小紅書）

堂主lee完成高難度訓練菜單引起網友們的熱烈討論，更引起動漫原作者ONE在社群平台上留言表示：「聽說有中國人完成《一拳超人》訓練法1000天，意志力太強了吧！恭喜」，而《一拳超人》重製版漫畫家村田雄介也留言祝賀：「1000天真的超厲害！這真的是強大的意志力！恭喜你」。

動漫原作者ONE在社群平台上發文道賀。（圖／翻攝自X）

