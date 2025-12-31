現實版《瞞天過海》！耶誕大盜「鑽穿銀行」撬3千個保險箱 損失逾11億

德國北萊茵-威斯伐倫州（Nordrhein-Westfalen）蓋爾森基興市（Gelsenkirchen）近日發生一起堪比電影《瞞天過海》的重大銀行竊案。圖／翻攝自pexels

德國北萊茵-威斯伐倫州（Nordrhein-Westfalen）蓋爾森基興市（Gelsenkirchen）近日發生一起堪比電影《瞞天過海》的重大銀行竊案。警方證實，竊賊趁聖誕節長假期間，闖入當地一家儲蓄銀行（Sparkasse Gelsenkirchen）地下金庫，撬開超過3000個保險箱，盜走大量黃金、珠寶與現金，損失金額初估約3000萬歐元（約11.05億新台幣）。

根據外媒報導，警方與銀行官員指出，這起案件發生在聖誕節期間。由於德國在12月24日至26日為假期，加上隨後的週末，銀行與多數機構連續關閉長達5天，竊賊疑似利用這段時間在建築物內逗留數日，從容犯案。調查顯示，竊賊從與銀行相連的停車場著手，鑽穿牆壁進入地下室，再鑿穿金庫牆面闖入保險箱區域。警方指出，嫌犯使用大型鑽孔機與專業設備，並預先噴灑水霧，以避免鑽孔產生的熱能與粉塵觸發警報。

直到29日凌晨近4時，銀行火災警報響起，消防人員趕抵後發現通往金庫的洞口，這起竊案才曝光。警方隨後封鎖現場展開調查。銀行方面表示，該分行共有約3250個客戶保險箱，其中超過95%遭到撬開。警方估算，每個保險箱的平均保險價值超過1萬歐元（約36.8萬新台幣），但多名受害客戶向調查人員反映，實際損失遠高於保險理賠上限。

目擊者向警方通報，27日晚間至28日凌晨期間，曾看到數名男子在停車場樓梯間搬運大型袋子。監視器畫面也顯示，29日清晨一輛黑色奧迪RS 6駛離停車場，車內疑有多名蒙面人士。警方指出，該車輛車牌先前在漢諾威遭竊。警方發言人形容，這起案件「執行得非常專業」，無論是前期情報蒐集、工具選擇或犯案時機，都顯示嫌犯具備高度技術能力與縝密規劃，並直言手法宛如電影情節。

消息曝光後，30日數百名焦急的客戶聚集在銀行分行外，要求了解保險箱受損與財物損失情況。由於部分民眾情緒激動，銀行工作人員一度遭到言語威脅，警方因此加派警力維持秩序。當局表示，目前現場情況已趨於平靜。

銀行發言人表示，銀行方面對事件「深感震驚」，已設立客戶專線，並將以書面通知所有受影響的帳戶持有人，同時與保險公司合作處理後續理賠事宜，「我們會與客戶站在一起，並希望嫌犯能早日被繩之以法。」警方目前仍在追查嫌犯下落，並呼籲知情民眾主動與警方聯繫，協助破案。



