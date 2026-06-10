現實版《神鬼交鋒》！加航機師「偽造執照」17年，累積執飛900架廣體客機航班

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

好萊塢經典電影《神鬼交鋒》（Catch Me If You Can）的荒誕情節，在國際民航界又一次真實上演。加拿大警方9日在記者會上宣布，他們在6月初已經尋線逮捕一名加拿大航空（Air Canada）退休機師，經調查發現此人涉嫌在長達17年職業生涯中，使用一張「偽造」機師執照，在未曾通過升等考核的情況下，瞞天過海地非法駕駛商用載客飛機，等同將數以萬計乘客的生命安全當作賭注。

CNN報導引述警方聲明，被逮捕的嫌犯，是現年50歲的加航前機師傑佛瑞・沃爾，調查發現、沃爾在2009至2025年期間，以「假機長」的身份在加航任職，並實質執飛超過900趟國內與國際長程航班。

廣告 廣告

「這場犯罪調查以及背後隱瞞的驚人細節，讀起來真的就像一部電影劇本。」

安大略省區副局長米利諾維奇（Milinovich）坦言，沃爾在加拿大航空內一路爬到機長（Pilot in command）職位，並在將近17年的職業生涯內，天天在空中駕駛著波音767、波音777與波音787等大型廣體客機。同時他還利用這張偽造執照，詐領高達300萬加元（約新台幣6810萬元）的薪資。

加拿大航空位於多倫多機場的地勤櫃台。（美聯社）

如同家醫科私自動開腦手術！

這起案件與電影中，湯姆漢克斯苦追查緝李奧納多的劇情如出一轍。建議核實沃爾在加航實際任職年資與文中提到的17年職業生涯是否一致。然而，當他在2009年獲得內部晉升、準備正式成為「機長」職務之際，依法必須考取另一張「民航運輸駕駛員執照」（Airline Transport Pilot License for Aeroplanes，簡稱ATPL-A）。沒想到沃爾卻選擇劍走偏鋒，私自透過不法管道偽造這張高階執照，還成功騙過加航的人事審查與國家監管機構。

副局長米利諾維奇在記者會上怒批，「這就類似於一名只有『家庭醫學科』執照的合法醫生，卻天天私自在辦公室裡，幫病患實施高難度的『大腦外科手術』。民航業之所以對這些專業資格，設定嚴苛的法規限制，背後都是有著生死攸關的實際考量存在。」

2025年抽檢終露馬腳

這場驚天大騙局維持17年後，在2025年美好泡泡被戳破。加拿大民航主管機關與加航，2025年底啟動一場無預警的例行性執照抽檢。當時政府人員在沃爾的機長執照檔案內，發現多處無法對齊的異常與不對稱變造痕跡，加航隨即拉響警報、正式通報國家監管機構。

加拿大航空現役客機。（美聯社）

察覺大事不妙的沃爾，在東窗事發後不久，隨即在2025年底緊急辦理退休。而加拿大警方與運輸部也在今年1月立案，發動代號為「伊卡洛斯計畫」（Project Icarus）的跨國聯合刑事調查。

面對這個離譜的內部失誤，加拿大航空也發出聲明解釋，強調乘客的飛行安全，在過去17年間從未被犧牲或妥協。

「因為加航內部有『多層安全防線機制』。我們旗下的所有機師，不論職級，每隔6個月都必須強制進入飛行模擬器，接受嚴苛的常態性覆審訓練；每隔12個月，都必須由加拿大運輸部認證的資深檢定官，陪同進行實機飛行考核，而沃爾在歷年考核，都展現其純熟的安全駕駛能力。」

「不過，即便如此，適航執照的合法性，依舊是整個航空工業安全中，不可或缺的一環。公司將以最嚴肅態度，配合司法審查。」

加拿大警方還提到，沃爾除了面臨運輸部天價行政罰鍰外，他同時也被檢察官起訴7項刑事重罪，包含詐欺、2項偽造文書以及3項非法持有與使用偽造商標/印信罪。

更多風傳媒報導

