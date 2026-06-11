現實版《與狼共舞》！失蹤狗狗加入郊狼群 11個月後奇蹟回家

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逃家3天變流浪近1年！魯格不但活下來，還交到一群郊狼朋友。（圖／翻攝自臉書，Humane Society of the Pikes Peak Region）

原本以為早已凶多吉少，沒想到失蹤近1年的愛犬不但活得好好的，還在野外交到一群「郊狼朋友」。美國科羅拉多州（Colorado）一隻名叫魯格（Ruger）的狗狗，去年才被伍德拉夫（Woodruff）一家收養，沒想到進家門第3天就突然逃家失蹤。家人苦尋將近11個月，期間多次接獲目擊通報，卻始終抓不到牠。直到今年5月，動物救援人員終於成功將牠帶回家，而魯格這段時間的流浪經歷更讓所有人跌破眼鏡，牠竟然長期和一群郊狼（Coyote）生活在一起。

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失蹤近11個月的魯格終於被尋獲，期間牠竟與郊狼群一起在野外生活。

綜合《The Dodo》報導，魯格原本是一隻流浪犬，後來透過科羅拉多州監獄犬隻訓練計畫（Prison Trained K9 Companion Program）接受訓練後開放認養。2025年5月，伍德拉夫一家將牠帶回家照顧，不料僅僅3天後，男主人查德伍德拉夫（Chad Woodruff）帶牠前往理髮店上班時，一名提早到來的顧客打開店門，魯格趁隙衝出店外，自此消失無蹤。

愛犬失蹤後，一家人透過臉書（Facebook）、Nextdoor等社群平台發布協尋資訊，也獲得當地居民協助尋找。之後陸續有人在科羅拉多泉市（Colorado Springs）的帕蒂朱厄特高爾夫球場（Patty Jewett Golf Course）附近發現牠的身影，但魯格似乎逐漸適應野外生活，每次有人靠近都能迅速逃離，因此始終無法被成功捕獲。

隨著目擊次數增加，一個更令人意外的現象逐漸浮現。球場員工與居民發現，魯格經常與一群郊狼一起活動，冬季期間甚至多次被看見與郊狼群結伴行動。由於郊狼通常具有攻擊性，不少人原本擔心魯格恐怕早已成為獵物，沒想到牠不但平安無事，似乎還獲得郊狼群接納。女主人凱莉伍德拉夫（Carrie Woodruff）表示，得知愛犬與郊狼同行後反而感到安心，因為若非獲得這群郊狼接納，魯格恐怕難以熬過科羅拉多州漫長且寒冷的冬季。球場工作人員甚至推測，牠可能曾住進廢棄郊狼洞穴躲避風雪。

女主人凱莉與失蹤近1年的愛犬魯格相擁團聚，激動情緒溢於言表。

由於魯格頻繁出現在球場周邊，逐漸成為當地知名「傳奇狗狗」。派克峰地區人道協會（Humane Society of the Pikes Peak Region）與熱心民眾持續追蹤牠的行蹤。直到今年5月中旬，一名好心人終於成功替牠套上狗繩，救援人員隨即將牠帶回收容中心。令人驚訝的是，歷經近11個月野外生活後，魯格除了毛髮有些髒亂外，身體幾乎沒有明顯外傷，健康狀況良好。

救援人員表示，魯格剛被帶回時顯得十分緊張，甚至害怕接近人類，經常蜷縮在角落。然而當女主人凱莉現身時，牠立刻認出主人，不斷撒嬌、依偎討抱，恢復過去熟悉的模樣。凱莉坦言，自己從未放棄希望，但也沒想到真的能把愛犬帶回家，「我真的太感動了」。伍德拉夫一家也感謝過去一年來所有協助尋狗的居民、球場員工及網友，並笑說魯格的野外探險生涯已正式結束，未來將接受「47層等級監管」，絕不再讓牠有機會離家出走。

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