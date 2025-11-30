現役志願役成長逾2000人 國防部：薪資提升已有成效、持續修訂各項加給

立法院外交國防委員會明（30）日邀請國防部長顧立雄報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」並備質詢，書面報告已經送抵立法院。國防部指出，今年「志願役勤務加給及戰鬥部隊加給」規劃實施後，志願役人數呈現成長趨勢，經統計至2025年10月，志願役現員較去年成長2000餘員，薪資待遇提升已有成效。

國防部表示，近年受少子化趨勢影響，可徵役男及畢業學生人數逐年減少，為鼓勵志願役軍人長留久用，同時吸引社會青年投身軍旅，國防部自2024年起，全面審視志願役整體薪資待遇結構，提出5項加給調整方案，均獲行政院核定生效實施。

國防部表示，為充實志願役人力，並鼓勵官兵前往戰鬥部隊服役，2025年國防部研提「志願役勤務加給及戰鬥部隊加給」調增方案，並獲行政院核定自4月1日起生效，凡志願役現役軍人不論官科，志願役加給調增為1萬3000元至1萬5000元；另服役於戰鬥部隊之志願役官兵，第一類型戰鬥部隊加給調增至1萬2000元、第二類型戰鬥部隊加給調增至7000元。

國防部指出，為鼓勵高專人才長留久用，國防部另研提3項勤務加給調增方案，已分別獲行政院核定自6月1日及7月1日起生效，包含網路戰加給，戰航管加給方面，近年中共不斷於台海周邊執行演訓活動，而海、空軍雷達站、各級空管中心與資通電軍為我國情監偵應處第一道防線，考量戰航管人員勤務負荷大幅增加，7月1日，奉行政院核定，月支數額調增為5100元至1萬1200元。

國防部表示，電偵加給部分，因應敵情動態擴張，電展室偵獲情報訊息數量較往年增加57%，衡酌其任務艱困及偵蒐環境特性，7月1日奉行政院核定，月支數額調增為4100元至1萬3600元。

國防部指出，為持續照顧官兵，國防部研擬增、修訂戰鬥部隊加給、戰航管加給，與反情報勤務加給等方案，於8至10月間分別陳報行政院審議中，包含戰鬥部隊加給、戰航管加給、反情報勤務加給等。國防部將依敵情威脅、防衛作戰需求及勤務專業特性與繁重程度，並持續檢討修訂各項勤務加給支領對象、種類及發給金額，以增加志願役人員留營意願，同時吸引民間優質人才投身軍旅。

