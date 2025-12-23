現役最老F-16服役近40年！葡萄牙終於下定決心，準備向美採購至多28架F-35戰機

考量自家空軍機隊主力即將邁入服役40年，現任葡萄牙空軍高層日前受訪時透露，該國正朝向採購14至28架、美規洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35匿蹤戰機（F-35A Lightning II）的計畫邁進，藉此汰換老化的F-16 AM/BM機隊。此舉一旦獲得確認證實，將成為葡萄牙近數十年來最重大的一次空中戰力現代化，也能讓這個南歐國家、進一步與北約（NATO）完成空中作戰能力接軌。

事實上，葡萄牙曾經歷無數次糾結和反覆變換，光是究竟要不要採購五代F-35，就反覆考慮非常多回。如今隨著空軍參謀長若昂．卡塔索．阿爾維斯（João Cartaxo Alves）上將主動向媒體透露，里斯本計畫在《軍事規劃法》架構下、編列預算採購14至28架第五代戰機，顯示現任政府已下定決心，投資先進空戰戰力。

對這個距離東部邊界最遙遠的南歐國家而言，這項決定是歷經多年延宕，外加各種壓力累積後做出。阿爾維斯上將坦言，葡萄牙空軍歷史上，從未有過單一型號戰機，連續服役如此長的時間，「現役機隊中最新批次的F-16戰機，已累積服役31年，還有部分機體服役接近40年。正常來說，汰換程序其實應在20年前就啟動。」

參與北約跨國聯合軍演的葡萄牙現役F-16戰機。（翻攝自葡萄牙空軍）

當挪威、丹麥等北約盟邦，先後在2008年前後開始轉換至F-35時，葡萄牙卻遲遲未做出關鍵決策，如今終於迎來轉折點。

不只是換飛機，而是全面作戰體系升級

對於葡萄牙空軍來說，這次採購升級並非單純的更換機種，汰換舊型F-16戰機之後，該國將引入電子系統與升級的網路戰架構，才能確保未來與北約盟邦維持高度互通性。

上將更在訪談中提到，葡萄牙在過去多年觀察中意識到，採購F-35戰機、並不只是擁有一架新科技的匿蹤戰機，而是讓自家軍隊、融入一個結合人工智慧（AI）的跨國防衛生態系統。所以一旦要購買F-35，就得理解這些系統會連接到哪裡，「除了戰機本身，我們還需要新型雷達、整合式防空系統，以及自動化優先排序演算法，否則只是浪費經費而效果有限。」

北約最新F-35戰機用戶：芬蘭空軍取得第一架服役F-35戰機。（翻攝自芬蘭國防部粉專）

專家認為，對葡萄牙而言，引進F-35不僅是升級現有戰機機隊，更將讓整體防務的戰力翻倍，同時讓自家大西洋離島亞速群島（Açores）的戰略地位更上一層樓。

雖然目前尚未簽署正式合約，但葡萄牙國防部消息人士透露，該國已與美國開啟談判階段。預計最快在2026年初，正式對美提出「對外軍售」（FMS）採購需求書，假如國會資金審查順利，首批交付時間有可能落在2029年。

現役戰機現況

截至2025年底，葡萄牙空軍的主力仍為28架F-16AM/BM（中期性能提升型），部署於蒙特雷阿爾的空軍第五基地，由第201中隊「獵鷹」與第301中隊「美洲豹」操作，負責國土防空與北約任務，包括波羅的海空中警戒。

然而，這批戰機缺乏F-35所具備的低可偵測性、先進感測器與整合式資料共享能力，維修負擔亦日益沉重，凸顯現代化的迫切性。

其實對葡萄牙這樣的中小型國家而言，選用F-35戰機不只意味重金升級，更是一種承諾、加入一個新的盟友群體，讓自己能擁有除了北約之外，另一個能幫助自己的集體安全防衛架構。畢竟除了即將加入的葡萄牙，歐洲的義大利、挪威、丹麥、荷蘭、比利時、芬蘭與英國，如今都已經是F-35家族一分子。

