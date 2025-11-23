現役裝甲兵「八唐縱走失蹤」 女友曝最後訊息：剩1公里下山

據監視器畫面，21歲江姓男子騎機車前往和平區松鶴端，沿八唐縱走路線登山。（翻攝畫面）

台中市和平區八唐縱走路線近日發生登山失蹤事件，21歲江姓現役軍人獨自攀登後失聯，曾向女友傳訊表示「只剩1公里就下山」，隨即斷訊。警方與消防局接獲報案後，聯合國軍及民間搜救單位出動30多人進行搜尋，由於該路線地形險峻，包括夢幻谷瀑布與八仙山三角點間陡坡，存在滑落及迷路風險，搜救工作持續展開。

台中市和平區八唐縱走路線近日發生登山失蹤事件，現役21歲裝甲兵江姓男子於21日休假期間，獨自前往八唐縱走路線攀登。根據座標記錄，江男於上午7時26分起登，中午12時52分留下最後座標，下午4時33分登頂返程，晚上7時11分向女友表示「只剩1公里下山」，之後便失去聯絡。

江男服役於十軍團586旅，休假期間騎機車前往和平區松鶴端，沿八唐縱走路線登山，22日凌晨，家屬報警協尋，警方立即通報谷關消防分隊協助搜查。台中市消防局第二大隊、和平分隊、谷關分隊出動搜救人員，並聯合國軍及中搜等民間救難單位，組成四組行動隊，前往八唐縱走路線展開搜尋，搜救人員人數超過30人，搜索範圍持續擴大。

山友表示，八唐縱走路線地形險峻，多處獵徑容易迷路，尤其從蝴蝶谷瀑布上方500至800公尺至唐麻丹主峰的路段，存在峭壁與陡坡，一旦誤入可能延伸至松鶴二溪上游懸崖；過去曾有登山客在這些區域失蹤或受困，搜救單位高度戒備。

江男的朋友與家屬也在社群平台呼籲山友提供目擊線索，若11月21日曾在相關路線登山，或經過附近地點，請協助回報。山友回應，當天曾在停車場遇到江男並交談，但隨後未再見到他，搜救單位呼籲民眾保持警覺，並協助提供任何可能線索，以盡快找到江男。





