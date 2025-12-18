現役軍人吸毒後深夜開車購物 1張違規單扯出重大軍紀風暴

現役軍人深夜吸毒開車逛街，尿檢超標遭檢方起訴。（圖 ／翻攝畫面）

桃園市近日傳出一起震撼軍警與社會的毒駕案件，1名年僅20歲的李姓現役軍人，今年5月在中壢區住處施用俗稱「喪屍菸彈」的第二級毒品依托咪酯後，竟仍心存僥倖，於深夜駕車外出購物，未料途中因交通違規遭警方攔查，意外揭開吸毒駕車的嚴重犯行，也讓軍人身分再次成為社會關注焦點。

檢警調查指出，李男於5月2日晚間8時許，在住處以電子菸加熱方式吸食依托咪酯。儘管已施用毒品，他仍於翌日凌晨2時30分左右開車外出，準備前往平鎮區購物。凌晨3時40分，李男行經平鎮區金陵路三段附近時，因交通違規被警方攔下檢查。警方在取得其同意後，依法對車輛進行搜索，當場在車內查獲依托咪酯菸彈共4顆，立即將人帶回警局偵辦。

廣告 廣告

同日凌晨4時40分，警方再度徵得李男同意後採集尿液送驗，結果顯示其尿液中依托咪酯呈陽性反應，且濃度明顯超過行政院公告的標準值，足以認定其在受毒品影響狀態下駕駛動力交通工具。全案隨即移送桃園地檢署偵辦。

檢方複訊時，李男坦承施用依托咪酯不諱，供詞與查扣物證、尿液鑑驗結果相互吻合。桃園地檢署認定其犯罪事證明確，依《陸海空軍刑法》中「現役軍人駕駛動力交通工具，尿液所含毒品達公告濃度以上」之規定提起公訴。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

雲林幼兒園畢旅澳門4天3夜「團費破2萬」！家長一貼行程單全網暴動 園方急喊卡

老鄰居相挺3個月銷6成 建商：房市不再全面齊漲回歸品牌力

夏于喬宣布懷孕！ 曬「最佳準媽咪」獎盃：在年末得到最大獎