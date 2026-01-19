現役軍人收紅錢拍片 顧立雄：9成案件檢舉自查所得 顯示保防教育成功

〔記者黃靖媗／台北報導〕多次傳出現役軍人收受中共錢財拍影片給中國。對此，國防部長顧立雄表示，他感到非常痛心，但也指出，9成以上滲透案件由官兵檢舉或自查所得，顯示官兵保防教育的成功。

立法院外交及國防委員會今日召開機密會議，邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」。顧立雄會前受訪表示，他對遭滲透的官兵感到相當痛心。

針對現役軍人涉案，顧立雄表示，國防部之後會再精進相關措施，並持之以恆地對國軍官兵加強實施保護機密資訊及相關法治教育宣導；涉密查核規範現在已經開始加嚴，實施精準機密，也是為了讓官兵都能夠有對機密資訊保護的警覺。

顧立雄表示，國軍應持恆不斷地精進反滲透工作，因為滲透情況確實相當嚴重，但他們也發現，90％以上案件都是官兵檢舉或自查所得，肯定官兵保防教育還是成功的。

