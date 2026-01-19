現役軍人涉洩密還拍投敵影片！顧立雄嘆「痛心」：九成案件多為自查發現

記者詹宜庭／台北報導

針對近期國軍遭利誘交付軍事機密資料予中國人士，甚至手持五星旗拍攝投敵影片，國防部長顧立雄今（19日）受訪表示，對於相關遭到滲透的情況，他個人也感到非常痛心，反滲透工作應該持續精進，因為相關情勢確實相當嚴重，但目前有前超過九成的案件，都是由官兵主動檢舉或經由內部自查發現，顯示官兵的保防教育還是成功的。

顧立雄表示，對於相關遭到滲透的情況，他個人也感到非常痛心。這些案件皆為國防部自查所發現，針對現役軍人涉案的部分，日後仍會持續精進相關措施。目前針對涉密查核的規範已開始加嚴，精準標示機密資訊的目的是為了提升官兵對機密資料的保護意識與警覺。

顧立雄指出，國防部也會持續對國軍官兵進行機密保護與法治教育的宣導，加強相關訓練。他強調，反滲透工作應該持續精進，因為相關情勢確實相當嚴重。但目前有超過九成的案件，都是由官兵主動檢舉或經由內部自查發現，顯示官兵的保防教育還是成功的。

