現役軍人涉洩密、拍投敵影片 顧立雄嘆痛心：9成案件檢舉自查所得

針對多次傳出現役軍人收中共錢財拍影片給中國，國防部長顧立雄今日直言感到非常痛心，不過9成以上滲透案件由官兵檢舉或自查所得，顯示官兵保防教育的成功。至於國防部機密專報1.25兆元軍購特別條例，顧立雄表示，希望能盡速交付委員會。

行政院會去年11月27日通過預算規模1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，數度遭藍白聯手封殺，至今仍無法交付相關委員會審查。立法院外交及國防委員會今（19日）召開機密會議，邀請顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」。

顧立雄會前受訪表示，在美方進行國會程序前，不會對外公開與美方之間的軍購項目；今日之所以採機密專報，是因民進黨召委王定宇商妥，盼藉此報告向朝野立委詳盡說明，同時希望能盡速付委審查；他也提及，條例通過前要尊重立法院，會據立法院能給予國防部多少預算來安排軍購、商購或委託製造。

針對現役軍人涉案，顧立雄指出，國防部之後會再精進相關措施，並持之以恆地對國軍官兵強實施保護機密資訊與相關法治教育宣導；涉密查核規範現在已經開始加嚴，實施精準機密，也是為了讓官兵都能夠有對機密資訊保護的警覺，但他發現9成以上案件都市官兵檢舉或自查所得，肯定官兵保防教育還是成功的。

