現役軍人涉洩密、拍片！顧立雄：多為自查令人痛心

即時中心／温芸萱報導

國防部長顧立雄今（19）日到立法院就「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」進行報告並備質詢。會前受訪時，顧立雄表示，軍售內容在美方尚未「知會國會」前無法公開，已安排機密專報與朝野溝通，盼條例盡速付委。他強調軍售、商售各有程序，並無「兩套標準」，商售金額仍須依立院核定上限規劃。此外，針對現役軍人涉交付機密案，顧立雄坦言痛心，未來將持續加嚴保密與反滲透措施。

顧立雄針對外界關切的1.25兆元國防特別預算內容、是否包含美方軍售、愛國者三型飛彈及國內自製飛彈等議題，強調在美方尚未「知會國會」前，相關細節均無法對外公開。

顧立雄表示，依照慣例，應在特別條例完成附議後，國防部才會於委員會進行正式專報；但考量目前條例尚未付委，仍希望能與朝野充分溝通，因此特別與召委王定宇事前協調，安排機密專報，向立委說明整體規劃內容。他也盼條例能盡速付委，後續若有不宜公開事項，將依規定以其他方式向立院說明。

對於外界質疑軍售與商售「兩套標準」，顧立雄回應，軍購與商購本就有不同程序。軍售屬政府對政府模式，須由我方提出需求，經美方協商、內部程序後，再由美方知會國會；商購則完全依我國法規進行，需依《政府採購法》完成市場調查、組成專案團隊及招標審議程序，相關質疑並不公平。

至於商售金額，顧立雄指出，特別條例尚未付委、也未通過，在尊重立法院前提下，目前仍須依立院所訂的總額上限，作為後續軍購、商購及維持費用的整體規劃依據。針對藍白各自提出不同預算版本的說法，他強調，國防部將依作戰需求進行整體性規劃，相關意見皆可在條例審議過程中討論修正，無需另立版本。

此外，針對現役軍人疑似拍攝投誠中國影片、交付國防機密一事，顧立雄坦言對國軍遭滲透感到痛心，並指出相關案件多為國防部自查或官兵主動通報。他表示，未來將持續強化私下場合的管理規範、加嚴機密標識，並加強官兵保密教育與法治宣導，持續精進防範作為，以因應嚴峻的滲透風險。

