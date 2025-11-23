現役軍人獨攀八仙山傳訊女友「剩1公里下山」 驚傳失聯尚未找到人

圖為八仙山森林遊樂區示意圖。（圖／翻攝畫面）

25歲江姓現役軍人前天（20日）獨自到台中市和平區攀登八仙山後失聯，讓家屬和朋友非常焦急。江男與女友最後一次傳訊息時，還說自己「剩1公里下山」，沒想到之後就完全失去聯絡。警方與消防局在昨凌晨接獲報案後，立即和國軍及多個民間救難團體上山搜尋，但到今仍未找到人。

江男的朋友這兩天不斷在各大社群平台發文求助，希望山友幫忙留意線索。根據朋友描述，江男 21日早上7時26分從和平區出發，依序行走唐麻丹山、蝴蝶谷、夢幻谷及八仙山路線。中午12時52分曾留下座標，下午4時33分登頂折返，直到晚上7時11分回報「剩1公里」，之後就音訊全無。

廣告 廣告

消息曝光後，有山友回應，當天確實在停車場遇到江男，兩人還聊了一下，但對方先離開，自己之後回到停車場也沒再見到他。也有山友提醒，江男選擇的路線難度相當高，尤其夢幻谷瀑布到八仙山三角點之間地形陡峭濕滑，一不小心可能滑落失足。

台中市和平警分局表示，江男父親於22日報案，警方接獲山域失蹤案件後，立即通報谷關消防分隊展開協尋。消防局透露，昨凌晨2時50分接獲失蹤通報後，立刻派員上山搜尋，今天也再次集結中搜、國軍等單位，分成4組持續在山區進行地毯式搜尋，希望能盡快找到江男、安全返家。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」

大二生擠痘痘慘了！「肺部穿十多洞」部份壞死 醫示警：這部位別亂擠

頭皮發麻！烤肉吃一半嘴裡掉出「10cm深褐色活蟲」 餐廳回應了