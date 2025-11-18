現役軍官竟成共諜！「助中國竊取機密」遭求重刑 國防部震怒譴責

即時中心／黃于庭報導

中國為達統戰目的，對台灣滲透手段無孔不入，配合在地協力者發展組織。近日有名香港男子以商務名義來台，吸收現役軍人收集機密資料；高檢署今（18）日偵結，依違反《國家安全法》等罪，起訴7人求處重刑。對此，國防部痛斥，對少數官兵違背忠誠義務等叛國行為，予以強烈譴責。

國防部指出，政戰局執行內部清查作業時，發現楊姓少校行止涉疑，即依國安聯防機制，通報國安局統合憲指部、調查局等單位共辦。案經嚴密蒐證及損害管控，循線查獲上游不法組織，報請台灣高等檢察署統合台北地檢署偵辦，依涉犯國家安全法等罪責，起訴楊姓、呂姓等2名現役軍人，及丁姓等5員犯嫌。

國防部強調，盱衡當前安全情勢，中共對我滲透攻堅未曾間斷，並積極在台發展組織，對少數官兵違背忠誠義務等叛國行為，予以強烈譴責。已全面落實國軍涉密人員安全調查機制，建立接密資格認證；並持續深化反情報教育，提升官兵安全意識；另運用國安聯防機制密切協作，共同維護國家安全。

