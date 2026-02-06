現役軍「衝少女家」極樂片外流！下身0布料竟刻字：母豬

社會中心／綜合報導

南部一位現役軍人透過社群IG認識未成年少女，兩人後續發展成男女朋友。男子多次帶女方到某處旅館開房間，不僅效仿18禁激戰片情節，在少女裸露臀部位置寫下「母豬」、「情趣用品」、「精液廁所」等侮辱字眼，他後續還透過LINE將私密影像外洩，並供他人觀賞。少女發現畫面外流後報警，男子一審遭判刑2年，上訴後急賠百萬元與少女達成和解，最後改判宣告緩刑3年、逃過吃牢飯。

據判決書說法，現役軍人曾某2021年5月到6月間，透過網路認識尚未成年的A女，並於同年7月發展成為男女朋友。自當年10月起到隔年7月之間，兩人多次在旅館內拍攝性愛影片，曾男還曾前往A女家中並與對方發生關係，影片內容還涉及侮辱性橋段，曾男竟在A女裸露的臀部刻字，包括「母豬」、「情趣用品」、「精液廁所」、「曾XX是我的主人」、「我是小狗汪」等字樣。

現役軍「跟少女回家」掏百萬免吃牢飯！極樂片外流「下身0布料」刻字：母豬

A女得知私密影片外流後，與母親到警局報案。（示意圖／民視新聞資料照）





相關畫面全被曾男存入手機，他事後還透過LINE將私密錄影轉傳給他人瀏覽。A女經友人得知此事後，與母親到警局報案，警方查扣曾男手機，並從中查出多張少女不雅照及性愛影片，檢方依法起訴。高雄地院一審認定曾男行為惡劣，且違反《兒少性剝削防制條例》，判處他2年徒刑。曾男事後上訴，全案經高雄高分院審理，考量到曾男有悔意，且曾男已賠償對方100萬元並與A女達成和解，雖刑度不變，但獲緩刑3年，等同免於入獄、吃牢飯。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

