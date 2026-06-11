現有竹北市長參選人政見與對職務認知「落差大」鄭朝方曝交棒條件

針對交棒人選，竹北市長鄭朝方11日受訪表示，中央選對會接下來會跟地方黨部討論，他已卸任地方黨部主委，後續仍會持續關注。（王惠慧攝）

竹北市長鄭朝方將轉戰新竹縣長，外界高度關注民進黨下屆竹北市長的接棒人選，針對交棒人選，鄭朝方11日受訪表示，中央選對會已擬定新竹縣長人選，接下來會跟地方黨部討論，由於他已卸任地方黨部主委，後續仍會持續向黨部做關注。

談及未來接班人應具備的特質、條件，鄭朝方強調，擔任竹北市長馬上就馬上就要認知，自己的本職、學能之外，再來就是對市公所被賦予的權限跟量能在何處，都要有很深刻的了解。

他舉例，像是教育跟交通其實公所是沒有任何權力的，在交通部分，公所只能夠協助縣政府畫標線，還有處理非縣管道路；縣管道路包括光明六路、福興路等要道，甚至是市公所前面的中正東西路，全都是新竹縣政府的管轄。

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鄭朝方直言，接棒者最大的特質，就是要對竹北市長的職務有正確認知，他點出現象，指出如果沒有認知，感覺很多在選竹北市長的參選人，他們所提出的政見，似乎跟這個職務的認知有很大、很大的落差。

鄭朝方指出，相信市民可以從這幾年所做的各項市政，知道公所團隊用這麼小的權限，做出這麼多改變的事情，「公道自在人心」，大家也知道團隊都盡力了，且帶來的改變，都有用熱情、生命力去斧鑿過的痕跡。他以福德圖書館為例，強調團隊非常認真做事，盼不留下遺憾。

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