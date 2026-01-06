現況曝！陸正妹網紅被高薪誘騙至柬 「雙腿骨折」流落街頭獲救

大陸福建正妹網紅Umi（本名吳甄楨）傳出疑似被同鄉男友以「高薪生活」和「包機酒」等誇大承諾誘騙到柬埔寨後，近日被人發現雙腿骨折、流落街頭，大陸駐柬埔寨大使館獲報後，已立即安排人員前往提供援助。

根據《北京日報》的報導，吳甄楨在2025年4月以「在浙江工作」為藉口，秘密前往柬埔寨。初期男友還營造出KTV聚會、奢侈品消費等「安全快速致富」的假象。直至去年12月6日後，便停更她社群媒體帳號，並在20天後以「腿部骨折需要治療」為理由，向家人索取2200元人民幣（約9900元新台幣）後失聯。

報導指出，吳甄楨在12月26日被發現時，整個人蜷縮在西哈努克港的街道上，雙腿布滿了黑紫色的瘀青，膝蓋骨折（疑似被人打斷），手上拿著CT掃描片，精神狀態十分萎靡，與之前在社交平台上光鮮亮麗的形象完全不同。短短26天內，她從社群平台上的風光形象，淪落到雙腿骨折、精神狀況不佳的淒慘地步。

大陸駐柬埔寨大使館表示，根據吳小姐的說法，她是被「高薪工作」的誘惑吸引到柬埔寨，之後便流落街頭。目前她的身體狀況已經有所改善，領事館已經聯繫了她的家屬，安排他們前往柬埔寨處理她回國的事宜。

吳小姐的母親承認，她早就知道女兒在柬埔寨，並且曾計畫在2025年12月接她回國，但未能成功。大使館經過多日的搜尋，於2026年1月3日在西哈努克市的一家醫院找到了吳姓女子，該女子當時的身體狀況非常糟糕，領事館立即協調將她轉送到另一家醫院接受治療。

