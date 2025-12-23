現省1525元！元旦起流行性腦脊髓膜炎疫苗免費打 限量3千劑

現省 1525 元！元旦起流行性腦脊髓膜炎疫苗免費打 限量3千劑（示意圖:shutterstock/達志）

疾管署公布，明年將釋出3000劑四價流行性腦脊髓膜炎疫苗，自明年1月1日至31日開放民眾至國內32家旅遊醫學合約醫院接種，免收疫苗藥品費，可省下約1525元。如有接種需求，可攜帶健保卡、護照（或影本）前往旅遊醫學門診掛號、評估接種。

疾管署統計，國內今年截至23日，流行性腦脊髓膜炎共累計8例、其中3例死亡。流行性腦脊髓膜炎是由腦膜炎雙球菌所引起的急性傳染病，好發於冬春兩季（每年11月至隔年3月），可透過直接接觸患者的喉嚨和鼻腔分泌物，或吸入患者咳嗽和打噴嚏而產生的飛沫而感染，潛伏期2到10天。

疾管署說明，流行性腦脊髓膜炎症狀包括發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、出血性皮疹、粉紅斑及精神學症狀（如精神錯亂）、昏迷、抽搐等，需要及時給予抗生素治療。

疾管署長羅一鈞表示，為使國內儲備疫苗能充份發揮效益，減少日後國人境外罹病之防疫風險與醫療資源負擔，將釋出效期至明年1月31日之四價流行性腦脊髓膜炎疫苗（批號：AMVB039A）約3000劑，自明年1月1日起至1月31日期間，民眾得至國內32家旅遊醫學合約醫院（合約醫院）接種，免收疫苗藥品費。

如有接種該疫苗需求，請攜帶健保卡、護照（或影本）前往旅遊醫學門診掛號，由醫師評估後接種，並得視需求開立「國際預防接種證明書」（黃皮書）。黃皮書費用依「港埠檢疫費用徵收辦法」，補證（未持有黃皮書者）為新臺幣210元；加簽（已持有黃皮書者）為新臺幣160元；至於醫院掛號費、診察費等，依各醫院規定收費。

羅一鈞表示，流腦疫苗接種後約7～10天可產生保護力，保護力可維持5年。如持續暴露於高風險環境，可考慮每5年追加接種一劑疫苗。釋出批號如提早接種完畢，將啟用新批號疫苗並恢復收費（1525元／劑），建議有需求的民眾，可即早向合約醫院預約及按時接種，以利衛生局調度疫苗。

疾管署表示，流行性腦脊髓膜炎為全球性疾病，全球都有感染個案，最主要流行地區位於撒哈拉沙漠以南橫跨非洲中部的「非洲流腦帶」地區，人口聚集場所或活動，也較容易造成疾病傳播，沙烏地阿拉伯政府即要求赴該國朝覲必須接種，並出示黃皮書。

