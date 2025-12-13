現省4000元！明年元旦至2/28「全民免費」打新冠疫苗 剩餘數量曝

記者簡浩正／台北報導

新冠疫情恐再起！疾管署副署長林明誠接受媒體聯訪表示，目前國內新冠（COVID-19）肺炎疫情處於相對低點，不過考量年末假日及農曆春節連假將至，將有國內外、南北人潮交流。以過往疫情走勢預估，明年5月將再有一波疫情，而疫苗接種後約需2週才有完整保護力，因此疾管署決議明年1月1日至2月28日擴大新冠疫苗公費接種對象，年滿6個月以上民眾皆可打。

根據疾管署監測，國內新冠疫情目前處低點波動，第49週新冠門急診就診計1102人次，較前一週下降11.6%，主流變異株為NB.1.8.1；近7日新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。

疾管署昨發出「致醫界通函」說明，經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今年12月9日會議討論，決議自明年1月1日至2月28日，擴大COVID-19疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，以提升民眾免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。

疾管署12日也宣布，今(2025)年新冠疫苗接種較去(2024)年踴躍，65歲以上接種人次約93.3萬，較113年同期的71.4萬增幅30.7%；50-64歲接種人次約40.8萬，較113年同期的34.5萬增幅18.3%。然而考量冬天為呼吸道傳染病好發季節，且後續春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，新冠病毒傳播風險增加，而疫苗接種後約需2週才有完整保護力，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)今年12月9日會議討論，決議自明(2026)年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，以提升民眾免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。

疾管署說明，現階段國內供應莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌的新冠疫苗，對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效，滿12歲以上民眾可擇任1種廠牌疫苗接種，而滿6個月以上至11歲兒童，僅可接種莫德納疫苗，呼籲民眾踴躍接種，及早強化免疫保護力。

根據疾管署統計，今年公費疫苗原僅提供10類高風險族群，但接種狀況仍較去年踴躍，其中65歲以上接種人次約93.3萬，較去年同期71.4萬增幅30.7%；50到64歲接種人次約40.8萬，較去年同期34.5萬增幅18.3%。目前公費疫苗庫存，兩廠牌共還有134.4萬劑。

另，林明誠表示，新冠疫苗自費接種價格約新台幣4000元上下，在公費擴大接種的兩個月期間（明年1月1日至2月28日），疾管署已與業者溝通，擴大接種期間為避免混淆，將暫停自費接種。

