現行犯教科書級逮捕！高雄男搶銀樓 員警剛好巡邏路過直接制伏

即時中心／温芸萱報導

高雄市新興分局員警昨（5）日上午巡邏時，當場逮到銀樓竊盜現行犯！一名江姓男子假借變賣戒指分散注意，趁機偷走3條金項鍊、價值約50萬元。警員見他神色慌張逃出店外，立即上前攔查，江嫌還想掙脫逃跑，卻被員警制伏，當場人贓俱獲。

高雄市新興分局中正三路派出所警員昨天上午巡邏時，竟意外撞見銀樓搶案現場！當時一名江姓男子神情慌張從店裡衝出，後方老闆邊喊邊追「抓小偷！」員警察覺有異，立刻衝上前攔查。江嫌還想掙脫逃跑，卻被員警一個俐落動作制伏，當場在他手中查獲3條、價值約50萬元的金項鍊。

據了解，江嫌假裝要變賣戒指，趁店家低頭點貨時，偷走櫃台上的金飾就拔腿狂奔，沒想到短短幾公尺就被巡邏員警逮個正著。整起過程不到3分鐘，簡直像「現行犯教科書級破案」。

新興分局表示，員警臨危不亂、反應神速，成功守住民眾辛苦的血汗錢，也展現巡邏勤務的即時效能。全案訊後，將嫌犯依竊盜及詐欺罪，移送高雄地檢署偵辦。

江嫌被逮捕，帶回警局。（圖／民視新聞翻攝）

