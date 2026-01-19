現行犯！黃國昌外帶機密文件被追回 吳思瑤：應關注「無心」還是「故意」

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院外交及國防委員會今（19）日以機密會議形式，邀請國防部長顧立雄報告「1.25兆國防特別條例」，卻爆出民眾黨團總召黃國昌將機密會議資料帶出會議室，隨即遭議事人員追回。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤直言，黃國昌屬於「現行犯」，所幸資料被即時追回，未造成更嚴重後果。

吳思瑤表示，在國防機密會議中攜帶機密資料離場，已明顯違反立法院相關規範，議事人員當場不畏壓力、依規定追回資料，應予以嘉獎。她並指出，社會必須釐清黃國昌的行為究竟是「無心」還是「故意」。

吳思瑤說，若是無心，代表在審查國防機密事項時過於漫不經心；若是故意，則是惡意違反立院規範，其動機與態度都值得社會嚴肅看待。她也預先回應可能出現的質疑，強調不是「犯了什麼法」才需檢討，而是立院本就有明確規範。

吳思瑤並列出《立法院議事規則》相關條文指出，第48條明定秘密會議文件不得攜出會場，第50條規定秘密會議內容不得對外洩漏，第52條則規範違反者應送紀律委員會議處。她強調，民進黨團於2024年提出的國會改革版本，正是要強化秘密會議規範、防堵國家機密外洩，但相關提案全數遭藍白否決。

針對事件經過，民進黨立委沈伯洋隨後也在臉書還原現場狀況。他表示，當天黃國昌質詢結束後準備離席，外交及國防委員會召委 王定宇立即要宣告機密會議結束前的注意事項，包括哪些資料不得外流、不得攜出。

沈伯洋指出，當時黃國昌疑似因行程因素持續往門口移動，王定宇只好一邊提醒、一邊表示「那黃委員你邊走邊聽好了」，但提醒尚未完成，黃國昌已走出機密會議室，並將機密資料一併帶出。所幸議事人員即時發現，資料僅在會場外短暫停留數分鐘便被追回。

沈伯洋強調，該事件凸顯立法院長期以來對機密會議的制度與執行規範不足，而偏偏近年國安情勢更加需要嚴謹的機密會議機制。他也指出，民進黨早在2024年提出強化秘密會議規範的國會改革方案，但相關版本至今仍被擱置，制度漏洞因此持續存在。

