「現象級女神」yunocy現身FF46 日本新銳團體桃羽Family首度海外參戰

日本Peach（中）、eruk（左） 與志央組成的新銳 Cosplay 團體「桃羽Family」首次海外活動將獻給FF46。（零壹壹貳娛樂有限公司提供）

台灣同人圈年度盛事「Fancy Frontier 開拓動漫祭46」（FF46）將於 2 月 6 日至 2 月 8日在台北花博公園爭艷館登場，活動尚未開幕便話題不斷。除了同人創作、市集與舞台活動備受期待外，多位日本人氣 Coser跨海參戰也成為焦點，其中最受矚目的，正是被粉絲封為「現象級性感女神」的日本超人氣實況主兼 Coser yunocy。

在 IG 坐擁超過 50 萬粉絲的 yunocy，以高完成度 Cosplay與亮眼身材比例聞名，人氣橫掃台日動漫圈。她與台灣粉絲早有淵源，曾於 2025年台北電玩展首度訪台，現場攤位人潮爆滿，讓她對台灣粉絲的熱情留下深刻印象。此次第三度來台，她特別為 FF46準備重量級演出，並預告將挑戰《新世紀福音戰士》超人氣角色惣流・明日香・蘭格雷的「緊身衣版本」，希望留下最具代表性的舞台畫面。

日本Coser yunocy扮成《新世紀福音戰士》明日香，緊身衣看得屏息。（翻攝yunocy IG）

為回饋粉絲支持，yunocy 此行也規劃多項近距離互動，包含合照交流、新刊寫真套組與限定周邊商品，並加碼推出「1分鐘拍攝互動券」，開放雙人合照、個人拍攝與手機錄影。她也笑說自己十分期待台灣美食，最愛刈包，卻仍對臭豆腐敬而遠之，雖然行程緊湊無法久留，仍直言希望未來有機會造訪國立故宮博物院。

Yunocy已經收到很多台灣粉絲會到FF46找她的訊息，讓她非常期待。（零壹壹貳娛樂有限公司提供）

除 yunocy 外，本屆 FF46 另一焦點，則是由 Peach、eruk 與志央組成的日本新銳 Cosplay團體「桃羽Family」，三人首次海外參展便獻給台灣。她們特別選擇人氣手遊《絕區零》角色登場，精緻服裝與道具展現高度完成度，也對台灣街景與美食留下深刻印象。首次踏上台灣，她們直呼街頭充滿活力，尤其期待夜市與火鍋文化，更笑說「一下飛機就想先衝鼎泰豐」，也為FF46 增添更多新鮮話題。

