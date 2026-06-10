現象級影集！韓劇《鐵拳教育》登25國播放冠軍

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韓劇《鐵拳教育》話題不斷，在25個國家登上串流平台播放冠軍。（圖／翻攝自Instagram@netflixkr）





近期熱播的韓劇《鐵拳教育》話題不斷，其中劇情更被發現改編自真人真事，影射了2018年知名的女中洩題案件，劇中甚至還出現台灣演員身影。隨著一集集精采劇情熱播，也讓鐵拳教育上線不到一星期，就在25個國家登上串流平台播放冠軍。

韓劇《鐵拳教育》片段：「所以如果學生有錯，為什麼老師不用負責。」面對家長盛氣凌人，老師無奈只能咬牙將委屈全都嚥下。

2026熱播韓劇《鐵拳教育》，開播不到一星期就奪下25個國家串流平台播放冠軍，成為現象級爆劇。道盡教育現場第一線老師們的無奈與辛酸，精采劇情並非天馬行空。

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其中不只影射2018年南韓淑明女中洩題事件，還有女學生為了博關注，惡意剪輯影片煽動輿論，害老師承受網暴，名聲盡毀，全都改編自真人真事，震驚南韓教育界。京畿道教育首長安敏錫更放話，將會親自到校園第一線了解現況。

然而現在劇情中，更出現台灣演員身影。台灣演員Rina說，「這個就是我。」

在韓國打工的台灣女孩Rina作為臨演參與拍攝，雖然鏡頭不多，但參與大製作也讓她與有榮焉。隨著《鐵拳教育》不斷熱播，劇情中各種細節都將成為觀眾矚目焦點。

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