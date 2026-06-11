現象級神作《藍色監獄》真人版倒數登台 高橋文哉聯手高橋恭平殊死鬥

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【緯來新聞網】迎接2026世界盃足球賽即將燃起戰火，今夏最瘋狂的《藍色監獄》足球風暴也將同步席捲全台！全網敲碗已久、集結眾多日本當紅高顏值男神演出的超人氣動漫改編真人版電影《藍色監獄》，今日由發行商甲上娛樂與回歸線娛樂正式宣布，台灣將接續日本定檔8月12日登上大銀幕。

高橋文哉（右）和「&TEAM」成員 K在《藍色監獄》真人版電影中上演最極致的足球競技殊死鬥。（圖／甲上提供）

這部被譽為「最難被真人化」的超人氣現象級神作，在卡司發布後便引發全網暴動。劇組歷經超過千人試鏡，最終網羅了日本影壇最當紅的男神陣容，由新生代人氣一哥高橋文哉擔綱不斷自我覺醒的男主角「潔世一」，攜手國際級男團「&TEAM」成員K、STARTO人氣男團「浪花男子」高橋恭平，以及櫻井海音、野村康太、綱啓永等人，在銀幕上演最極致的暗黑競技，更有實力派男星窪田正孝坐鎮飾演瘋狂教練「繪心甚八」，超狂選角被日台網友盛讚：「光看這群神級陣容在銀幕上流汗嗆聲就值回票價！」

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高橋文哉（右）和「浪花男子」成員高橋恭平在《藍色監獄》片中隸屬同隊惺惺相惜。（圖／甲上提供）

《藍色監獄》不僅卡司顏值爆表，為了在現實中精采呈現動漫裡神乎其技的足球神技，製作團隊特別安排所有演員提前一年半接受前日本國腳松井大輔的集訓，高難度的動作場面一律親自上陣。毫無足球經驗的男主角高橋文哉透露，自己早在3年前便接獲主演邀約，為了不辜負期待，他抱著破釜沉舟的決心投入魔鬼特訓與拍攝，感性表示：「我把自己能做到的一切毫無保留地投入這部作品，希望讓大家看見屬於高橋文哉的潔世一。這份渴望，正是我的『Ego』（自我）。」

高橋文哉在《藍色監獄》片中擔綱不斷自我覺醒的男主角「潔世一」。（圖／甲上提供）

日前預告曝光後人氣炸裂，連原著作者群實際去片場探班都驚嘆不已。編劇金城宗幸笑說：「大家私底下感情超級好，但一開鏡立刻火花四射、眼神瘋狂交鋒！」作畫原作野村優介也直呼片場就是貨真價實的藍色監獄。電影故事描述為了打造帶領日本奪下世界盃冠軍的最強前鋒，日本足球界啟動極端計畫「藍色監獄」，將300名高中前鋒關進封閉設施展開殘酷淘汰賽，最終只能有一人登上頂峰，其餘失敗者則永遠失去進入國家隊的資格，充滿張力的殊死淘汰賽即將於8月12日正式在台獻映。

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