現象級Coser來台FF46火辣化身明日香 緊身衣版本預告曝

台灣同人圈年度最大盛事「Fancy Frontier 開拓動漫祭46」（FF46），即將由今2/6至2/8在「台北花博公園爭艷館」盛大登場。今年活動尚未開幕便話題不斷，除了同人創作與舞台活動備受期待，更迎來多位日本人氣 Coser 跨海參戰。其中最受矚目的，正是被粉絲譽為「現象級性感女神」的日本超人氣實況主兼 Coser~yunocy。

在IG上坐擁超過50萬粉絲的 yunocy，向來以火辣曲線與高完成度 Cosplay 作品聞名。身高 158 公分的她，憑藉完美比例與強烈舞台魅力，多次在社群掀起瘋傳熱潮，人氣橫掃台日動漫圈。其實 yunocy 與台灣粉絲早有深厚緣分，她曾於 2025 年台北電玩展首度訪台，為知名卡牌遊戲站台，現場攤位一度擠爆，讓她對台灣粉絲的熱情留下深刻印象。

談起台灣粉絲，yunocy 坦言早已收到滿滿心意。她表示：「有的！！在社群媒體（SNS）等的留言中都有收到喔！！第一次在台灣舉辦活動時，雖然因為緊張而顯得坐立難安，但因為大家來回跑了好幾次攤位找我玩，所以我印象非常深刻。」也因此，她一直希望能以更完整的 Cosplay 活動回饋粉絲，這次第三度來台，特別把最重量級演出獻給 FF46。

日本現象級性感Coser-yunocy預告將挑戰經典動畫《新世紀福音戰士》中超人氣角色——惣流・明日香・蘭格雷。（圖／零壹壹貳娛樂有限公司提供）

近期 yunocy 更在社群悄悄曝光 Cos 練習畫面，預告將挑戰經典動畫《新世紀福音戰士》中超人氣角色——惣流・明日香・蘭格雷，而且還是粉絲最期待的「緊身衣版本」。她透露，在研究過台灣 FF 活動環境後，發現場地寬敞、拍攝氛圍自由，因此決定挑戰這個一直夢想詮釋的角色，希望能留下最具代表性的演出。

為了回應台灣粉絲的支持，yunocy 這次也特別規劃與粉絲的近距離互動。她分享，自己在 X（Twitter）與 IG 上收到不少私訊，甚至在直播時也有粉絲留言表示「一定會到 FF46 現場找她」，讓她直呼既開心又期待。這次她將在 FF46 攤位安排互動環節，讓粉絲能合照與交流，並推出全新寫真新刊套組與限定周邊商品，更加碼推出「1 分鐘拍攝互動券」，不論雙人合照、個人拍照甚至手機錄影皆可，希望替台灣粉絲留下難忘回憶。

再度來台，yunocy 也笑說自己非常期待台灣的一切。她透露自己最喜歡的台灣料理是刈包，「我喜歡的是那種甜甜的白麵包夾著東坡肉（焢肉）的東西（刈包）！！超喜歡！！」但也坦言有一樣食物目前仍不敢挑戰，「不敢吃的是臭豆腐……」。由於工作行程關係必須立刻返日，她這次無法多留，但也表示：「如果以後有時間的話，很想去國立故宮博物院看看。」

日本新銳Cosplay 團體「桃羽Family」左：eruk_中：Peach_右：志央。（圖／零壹壹貳娛樂有限公司提供）

除了yunocy，本屆 FF46 另一大焦點，則是由Peach、eruk 與志央組成的日本新銳Cosplay 團體「桃羽Family」。三人近年迅速竄紅，被視為日本最具潛力的 Cosplayer 新生代勢力之一，而本次FF46也正是她們的首次海外參展。

為了這次重要的海外首秀，桃羽Family特別選擇人氣手遊《絕區零》角色登場，服裝與道具細節製作精緻程度令人驚艷，也展現她們對首次海外演出的高度重視。談到台灣粉絲，她們開心表示，早已透過社群媒體收到許多「好想快點見面」、「很期待在活動上見到妳們」的溫暖訊息，讓三人感到相當感動。

首次踏上台灣，桃羽Family 也對街景留下深刻印象。她們分享，剛到台灣時就注意到街邊有許多攤販，各式小吃看起來都非常美味，「而且路上機車真的很多、非常有活力的街景，都讓我們感到印象特別深刻。」談到美食，三人表示最喜歡的是台灣火鍋，「湯頭種類非常豐富，也很喜歡大家圍在一起用餐的氛圍」，至於不敢吃的食物，目前則是「還沒有」，反而相當期待能挑戰更多台灣美食。

雖然此行以FF46活動為主，但桃羽Family 也悄悄列出夢想清單，希望有空檔能逛夜市、在街頭散步，感受台灣的城市氣氛，更笑說：「一下飛機就想先衝鼎泰豐！」首次海外演出就獻給台灣，也讓這場FF46增添更多話題與期待。



