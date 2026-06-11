現賺1萬元！張善政宣布桃園冷氣3大補助
台灣近年來高溫發生頻率明顯增加，為降低民眾中暑及熱傷害風險，桃園市長張善政10日宣布，推出全國首創「高溫敏感族群降溫節能補助」方案，針對0至6歲幼童或65歲以上長者的家戶，提供冷氣清洗、玻璃隔熱膜及汰換一級能效冷氣等3大補助，每項補助金額最高都是1萬元，除減輕用電負擔，也為家中老幼打造涼爽舒適的避暑環境。
桃園市長張善政10日上午主持市政會議時表示，近年氣候變遷影響加劇，台灣高溫發生頻率明顯增加，為降低民眾中暑及熱傷害風險，市府除持續推動戶外高溫調適措施外，今夏更將照護範圍延伸至室內高溫敏感族群，領先全國推出「高溫敏感族群降溫節能補助」方案，透過冷氣清洗、室內隔熱及冷氣汰換三大補助措施，協助家有長者及幼童的市民打造涼爽、節能且友善環境的居家空間。
張善政指出，雖然近期梅雨帶來短暫降溫，但在降雨前氣溫高達36、37度已相當常見，隨著梅雨季逐漸結束，高溫炎熱天氣恐再度來臨，進一步增加中暑及熱傷害風險。為讓長者與幼童在炎炎夏日享有更舒適安全的室內環境，市府特別責成環保局規劃防熱降溫專屬補助方案，讓民眾在使用冷氣避暑時，也能兼顧能源效率、省電及環保。
張善政說明，本次補助方案包含三大重點。首先是「冷氣清洗補助」，定期清洗可提升效能並節省電費，市府將提供每台最高1,000元補助。其次為「室內隔熱設備補助」，針對有大面積窗戶或落地窗的住家，市府鼓勵換用環保材質的玻璃隔熱膜，每個房間最高補助10,000元。第三項為「汰換老舊冷氣補助」，針對過於老舊且耗能的冷氣設備，鼓勵民眾汰換為一級能效變頻冷氣，除可申請國稅局貨物稅退稅外，市府將再提供每台最高10,000元換購補助，減輕民眾汰換負擔，同時提升居家降溫效率。
環保局表示，桃園市自115年6月10日起推動「高溫敏感族群降溫節能補助計畫」，編列2,000萬元經費，針對家中有0至6歲幼童或65歲以上長者之家戶，預計至少1萬戶受惠，協助市民改善居家降溫、提升空氣品質，並減輕夏季用電負擔。本計畫自即日起受理申請至115年10月31日止，經費用罄將提前截止。民眾可透過「桃園網路e指通」（https://gov.tw/xaY，搜尋高溫）線上申請，名額有限，請符合資格者先行登記，並於2個月內完成施作後送件。
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