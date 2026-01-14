現賺171.5萬！萊爾富福袋首位「台積電股票得主」出爐 下波開獎日曝光

萊爾富去年首創推出「發財卡、福袋、福箱抽股票」活動，成功打破超商促銷既有框架，將投資概念融入春節消費情境，吸引大量消費者與媒體關注。今年活動再升級，不僅延續抽出台積電股票，更加碼輝達（NVIDIA）股票，打造超商通路少見的高價值投資型獎項。

今年春節檔期，萊爾富共發行4款「春節福袋」商品，售價從100元至799元，總量約110萬組，總獎值逾2,000萬元。以「小金額、拚大獎」策略，結合農曆年前象徵好運、好彩頭的消費心理，讓福袋一推出便成為社群與門市詢問度最高的熱門商品。

公開直播抽獎 第一名台積電股票出爐

萊爾富於今（14）日下午3點，在官方 Facebook 粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」進行公開直播抽獎。本次活動登錄抽獎序號期間為10月29日至1月13日，第一階段累計登錄序號超過67萬筆。今日抽出的第一名頭獎為「台積電股票」，抽獎編號為「0494204」。

廣告 廣告

抽獎全程由豫立國際法律事務所劉依萍律師見證並參與抽球作業，確保流程公開、公平、公正。依1月14日台積電收盤價計算，每張股票市值約171.5萬元，實際中獎股票價值將依辦理股票贈與轉帳前一日收盤價為準，被譽為「超商史上最狂福袋大獎」之一。

萊爾富表示，中獎名單將於1月15日公告於官方網站，中獎者須於1月29日前完成「機會中獎回函」寄送及相關文件作業，以利後續辦理股票贈與轉帳。

據萊爾富活動訊息得知，台積電股票將抽出5名得主，分別於今（14）日、1月21日、1月28日、2月4日及2月11日開獎；而輝達股票500股則預計於2月25日抽出2名幸運兒。

23家品牌加持 超值好禮與折扣優惠多元

除了股票大獎，「2026馬年發財卡」結合23家知名品牌，橫跨旅遊、美食、生活三大領域，提供多達70種超值好禮。

·實體商品亮點：iPhone 17手機、Nintendo SWITCH 2次世代遊戲主機、越捷航空台北至越南雙人來回機票、LG PuriCare超淨化空氣清淨機（AS601HWG0）、LG 12L除濕機（DD121MWE0）、禾聯14吋智能變頻DC風扇（HDF-14AH75B）、DORIS行李箱組（29+20吋）

·旅遊住宿折扣優惠：AsiaYo訂房滿3,500元折抵200元、KKday全站滿3,000元現折400元、可樂旅遊指定開運福袋行程專屬折扣、WeMo PASS免費體驗一個月騎乘、塔木德酒店官網訂房折168元

·美食優惠：肯德基超吉福袋獨享餐62折、必勝客富裕福袋享樂餐最低39折、頂呱呱開運三飽餐7折

·生活服務優惠：首次在foodpanda萊爾富生鮮雜貨專區訂購滿99元享5折（最高折抵200元）

銷售熱潮持續升溫 消費者仍有機會拚好運

隨著農曆春節腳步逼近，萊爾富指出，目前整體春節福袋銷量已接近8成，惟仍有約6成獎項尚未抽出，呼籲消費者把握2月22日前登錄序號，試手氣、拚好運。

更多風傳媒報導

