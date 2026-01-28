現賺182萬！萊爾富抽出第3張台積電股票 獎落這縣市

萊爾富抽出第3張台積電股票。（圖／翻攝自萊爾富臉書）





財神爺降臨北投！萊爾富新春福袋今（28）日下午進行重頭戲——抽出第3張台積電股票，幸運序號「0016329」正式出爐，獎落北投希望店。搭上今日台積電股價飆漲順風車，這位幸運得主等同直接進帳182萬元。

直播現場氣氛熱烈，主持人更直接撥通電話給中獎者報喜。沒想到電話那頭的聲音超級淡定，得主第一時間還以為是為了去年的抽100股舊活動打來的。直到搞清楚是中了台積電，對方也只淡淡地說了句「很高興」，超佛系的反應讓網友直呼：「這就是大戶的氣場嗎？」

領獎步驟

萊爾富將於1/2在於官網公告名單，請得主記得下載回函，並在2/12前寄回，才能把這張價值連城的「護國神山」股票帶回家。

更多東森新聞報導

替代役被丟包魂斷台64！警列重大刑案 追關鍵5分鐘

快訊／高雄晚間槍響！警追可疑車輛遭衝撞 開15槍制止

頂大男「與運將口角」遭丟包台64輾死 同袍揭他私下為人

