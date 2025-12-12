即時中心／高睿鴻報導

國民黨立委陳玉珍等人，近日打算針對助理費修法，若通過，該款項將改由立委統籌運用、免檢據核銷，遭外界質疑嚴重侵害助理權益；以及立委「自肥」、為自己量身打造小金庫。對此，高達近300名跨黨派助理，不僅連署要求撤回提案、今（12）天更到北市中山南路集結抗議；豈料，先前傳出曾下禁令、阻擋助理連署的民眾黨立委張啓楷，竟也現身支持，結果反遭現場噓聲嗆爆。對此，他稍早也做出回應。

陳玉珍等人推出「助理費除罪化」修法提案後，引發跨黨派助理群情激分，已至少有292人連署要求撤案，今早更有大批助理，在中山南路集結抗議、更直接與陳玉珍爆發口角。令人訝異的是，先前《自由時報》等媒體披露，曾禁止助理參與連署的張啓楷，竟然也來到現場、且宣稱自己支持助理的訴求；見到張前來，許多助理也摸不著頭緒，也有讓當場開嗆，大聲質疑「跑來收割」、「要不要承諾反對陳玉珍的提案？」、「為何阻止助理連署？」等。

當下，張啓楷僅回應，好的事情大家都要支持，而非過來收割，又宣稱「我到這裡就是表達最大的支持」，引發外界議論。不僅如此，由於他不僅人到現場、又站在人群中的「C位（中間）」，更是挨批搶鏡頭。

快新聞／現身相挺「反遭洗臉」！遭踢爆擋自家助理連署 張啓楷怒斥：造謠

民眾黨立委張啓楷。（圖／民視新聞）

事後，張啓楷又進一步回應稱，他要「反駁謠言」，自己從未禁止助理連署。他表示，針對《自由時報》等部分媒體，錯誤報導他曾禁止助理連署一事，他鄭重澄清，從未有禁止助理連署之情事。張啓楷更透露，就連自家辦公室早就有助理連署，一開始就尊重助理的自由意志，因此，「事實正足以打臉，有人刻意散播禁止連署的謠言」。

另外，張也表示，之前也有部分媒體，曾針對此事私下詢問辦公室同仁；當時，同仁立即回應，張委員尊重助理自由連署行為，未曾有過禁止一事。張啓楷接著說明，今日現身表達支持，是受到國會助理工會理事長李永誠等重要幹部邀請、站到前方為助理發聲，絕非「搶佔陳抗C位」。他甚至稱，若民進黨立委今天有人到場，應該也會被邀到前方。

另外，張啓楷也表示，已故議員李新是首任國會助理工會理事長、同時也是他的結拜兄弟，更是推動公費助理制度化首要功臣；因此，無論在歷史情感、實際行動上，張啓楷都會站在為照顧助理、捍衛助理權益的立場。

他也強調，現場肯定聲多，而他親自到場，就是對助理工會訴求的肯定及支持；而綠營雖然嗆聲，卻沒有民進黨委員到場。張啓楷重申，他自己的辦公室，早已有助理同仁連署，也絕對尊重辦公室助理的自由意志；他也說，助理是立法委員的問政最佳夥伴，更如同家人一般。因此，張啓楷說，懇請部分媒體支持助理捍衛合理權益，勿再借題進行政治操作。

原文出處：快新聞／現身力挺卻「慘遭洗臉」！驚傳擋自家助理連署 張啓楷怒斥：造謠

