現身力挺江啟臣參選台中市長 胡志強：8年前就支持！ 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台中報導

國民黨至今仍未決定台中市長參選人，黨中央將於6日再度協調立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔。江啟臣今（1）日上午至台中市北區東興市場發春聯時受訪表示，市民支持者對於參選人遲遲未能定案感到焦慮不安、無所適從，他說「我主張越快越好」；而台中市前市長胡志強則在昨日現身為江站台，並表態「8年前就決定支持，這一次一定也要力挺！」

國民黨台中市長之爭未落幕，江啟臣今日上午由國民黨立委黃健豪、市議員陳文政陪同，到北區東興市場發春聯。江啟臣受訪表示，剩下不到10個月就要大選，沒時間等待，每分每秒對所有參選同志都至關重要，「我主張越快越好」。

廣告 廣告

而江啟臣於昨日邀請胡志強、前副縣長張壯熙及多位學者專家，針對永續發展、淨零碳排的議題，討論城市「智」理、淨零碳排的永續路徑，要打造台中成為國際性的「永續旗艦城」、永續城市的國際標竿。

江啟臣在臉書粉專貼出與胡志強合照，並感謝胡出席「台灣旗艦城」論壇，不只針對城市發展提出建言，也將過去長期在台中主政的經驗，毫不保留的提出參考。胡志強也在會中強調「8年前，就決定支持江啟臣，這一次一定也要力挺江啟臣！」

江啟臣指出，胡志強盼由具備國際觀的他接手，讓「台中迎來最好的時代」；江也回應表示，未來期待在胡志強、現任市長盧秀燕奠定的基礎下，讓台中從幸福宜居，邁向台灣的旗艦城市。

照片來源：翻攝自江啟臣臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

媒體人曝議員中800萬頭獎請喝珍奶 柳采葳急澄清：真的不是我！

開箱彰化700坪豪宅影片曝光 謝典林淡定稱「台北一般人家庭而已」

【文章轉載請註明出處】