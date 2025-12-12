現身助理抗議場合陳玉珍喊助理像家人 遭嗆不要講X話

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出立法院組織法修法，推助理費除罪化內容，引發跨黨派國會助理不滿，國會助理工會今（12）日號召聚集立法院大門口抗議，要求撤回法案、保障助理權益。陳玉珍在抗議時現身，稱助理就像她的家人、兄弟姐妹，但此話一出便遭抗議的助理們反嗆「不要講幹話」，陳玉珍則回應，保證助理的權益一定會被保障。

陳玉珍現身助理抗議場合。（圖／許詠晴攝）

國會助理工會今早在立法院外聚集抗議，陳玉珍在過程中也到場，陳玉珍說，她的助理就跟家人、兄弟姐妹一樣。但話一出口，就引爆助理們的怒火，紛紛嗆「不要講幹話」、「撤回法案」，陳玉珍回說，要理性討論，但助理們仍持續高喊「撤回提案」。陳玉珍隨即說，這些人只是想鬧場，立委在國會，非常需要助理的協助，很多助理都具有專業以及各方面的經驗來協助立委。

但語音剛落，就有助理不滿繼續開嗆，但陳玉珍接著說，引起這麼大的迴響，從她的層面而言是正面的事，不是要讓提案變成政黨鬥爭，而是要真正改善助理的權益，而民進黨在執政立法院多數的這八年，也沒有修助理的權利，自己在提案過程也許不夠周延，也許沒有仔細詢問助理的意見，但立法過程當中，這只是一個提案，助理們也可以協助自家委員提出自己的法案。

陳玉珍說，也可在討論過程中請自家委員提出修正動議，自己願意開大門走大路，但助理回嗆要陳玉珍別講空話、撤回提案。陳玉珍繼續說，對於助理的建議，都會公開討論，中間有任何的汙衊他們也承受，如果大家對於「立委自肥」的部分內容可以修改，絕對沒有問題，助理的權益也一定會受到保障，她向大家保證。



