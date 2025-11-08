現身台積電運動會 黃仁勳：沒有台積電就沒有輝達

對著鏡頭揮手、比讚，輝達執行長黃仁勳特地換上紅色運動衣，今（2025）年第4度來台，更首次參加晶圓代工大廠台積電的運動會，一上台就大喊「我們是一家人」。

輝達執行長黃仁勳說道，「沒有台積電，今天沒有輝達。台積電真的是最讚的，你們真是台灣的驕傲，當然也是世界的驕傲，而你知道的，你們也是我的驕傲。」

台積電董事長魏哲家提及，「去年我尊稱他3兆男，今年他已經身價大增，晉升到5兆男。」

全場歡呼，在董事長魏哲家親自主持下，宣布今年的感謝禮物要發給所有海內外員工新台幣2萬5000元紅包。不過原本外界預期能看到黃仁勳、台積電創辦人張忠謀、魏哲家的3人同框合體，可惜最終張忠謀因身體不適臨時缺席。

黃仁勳表示，「我30年前認識張忠謀，他打電話來邀請我來台灣參觀台積電，這是我第1次回來，自從我離開台灣、移居美國之後。我今天很想念張忠謀，我希望他都好，我會盡可能快點見到他。」

此次不到2天的快閃，黃仁勳強調就是衝著台積電而來，因為生意非常好所以特地來鼓勵夥伴，只是對於輝達海外總部落腳台北市科T17、T18一事，似乎沒時間與市長蔣萬安碰上一面，但北市府強調一定會加速流程。

台北市長蔣萬安說明，「我們其實都跟輝達總部，保持非常密切地聯繫，也都有非常暢通的管道，總部在台北設立進度持續推進。」

針對地上權問題，北市府正與新光人壽協商，預計下週有結果，蔣萬安強調為了台北整體發展跟全民福祉一定全力以赴。

