現身台積電運動會 黃仁勳：輝達和台積電是家人
（中央社記者江明晏台北8日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天出席台積電運動會，他在會前受訪表示，對於參加台積電運動會感到很興奮，因為這是台積電的家庭日，「輝達和台積電是家人，一同成長」。
黃仁勳7日下午搭乘專機抵達台南，前往南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，快閃停留台南5小時後趕赴台北，並在今天以貴賓身分出席台積電運動會，預計在台灣停留時間一天半，這也是他今年第4度訪台。
2025年台積電運動會今天上午8時30分在新竹縣立體育場登場，也邀請上海、南京、日本、北美、歐洲等地數百名海外廠員工齊聚；黃仁勳在8時10分左右與台積電董事長魏哲家一起現身會場，他在進場前接受媒體訪問。
黃仁勳表示，對於參加台積電運動會感到很興奮，這是非常特別的一天，因為這是台積電的家庭日，能被邀請參加這麼特別的日子，感到非常榮幸。
他說，「輝達和台積電是家人，一同成長」，他一直覺得，「台積電就是我的家人」，所以台積電運動會對他來說，是一個非常特別的日子。（編輯：楊蘭軒）1141108
其他人也在看
台積電ADR7日下跌2.74美元跌幅0.95%折台股1778.88元
(中央社台北2025年11月 8日電)台積電在NYSE掛牌 ADR以286.50美元作收，下跌2.74美元，跌幅 0.95%。由於每單位台積電 ADR相當於台股 5股台積電普通股，以11月 7日新台幣匯市收盤價31.045元計算，相當台股台積電每股為 1778.88元。最近10個交易日行情如下：台積電 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股11/ 7286.50-2.74-0.9531.0451778.811/ 6289.24-4.40-1.5030.9501790.411/ 5293.64-0.41-0.1430.9541817.811/ 4294.05-10.81-3.5530.9061817.511/ 3304.864.431.4730.8381880.210/31300.43-2.79-0.9230.7491847.510/30303.22-1.87-0.6130.7151862.610/29305.093.561.1830.6301868.910/28301.533.281.1030.6261846.910/27298.253.291.1230.71918中央社財經 ・ 11 小時前
友達ADR7日上漲0.13美元漲幅3.50%折台股11.92元
(中央社台北2025年11月 8日電)友達光電在OTC US掛牌ADR以3.84美元作收，上漲0.13美元，漲幅 3.50%。由於每單位友達 ADR相當於台股10股友達普通股，以11月 7日新台幣匯市收盤價31.045元計算，相當台股友達每股為 11.92元。最近10個交易日行情如下：友達 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股11/ 73.840.133.5031.04511.911/ 63.71-0.07-1.8530.95011.411/ 53.780.071.8930.95411.711/ 43.71-0.25-6.3130.90611.411/ 33.960.000.0030.83812.210/313.96-0.17-4.1230.74912.110/304.13-0.23-5.2830.71512.610/294.360.040.9330.63013.310/284.32-0.12-2.7030.62613.210/274.440.061.3730.71913.6中央社財經 ・ 11 小時前
台積運動會》黃仁勳現身合體魏哲家 high喊「我們會一起成長」
晶圓代工龍頭台積電8日舉行運動會，大客戶輝達創辦人暨執行長黃仁勳特地來台參與，強調輝達是台積電永遠的夥伴，今年在運動會開幕前特別由台積電各海外廠代表祝福，董事長魏哲家也宣布加碼。中時財經即時 ・ 10 小時前
《美股》收盤速報：那指日線獨憔悴 美股周線全收黑
【時報-台北電】美股3大指數周5（7日）漲跌互見幅度有限，僅那指小跌，道瓊與標普500都小漲。周線則是全盤皆墨，道瓊跌1.21%，標普500跌1.63%，那指更是大跌3.04%，跌幅創4月以來單周最大。費半走低，NVIDIA持平，盤後漲1%。台積電ADR跌1%左右，盤後也漲0.7%。至於AMD、高通以及美光等多數半導體類股都下跌，但英特爾卻大漲超過2%，盤後續漲0.5%。由於美國政府還是處於停擺狀態，故官方版的非農就業數據，已連續兩個月都沒公佈。不過外界預估，美國10月非農就業人數應該會減少6萬，失業率也增至4.5%。 根據密西根大學公布的的一項調查報告，11月初因美國政府開始關門，故消費者信心跌至3年多來新低點，只比歷史最低點要高一些。密西根大學11月消費者信心指數為50.3，月減6.2%，年減30%左右。市場先前預估指數為53，10月則是53.6。美國消費者信心上次出現這麼低是在2022年6月，因當時通膨創40年最高。另外， 11月份的消費者信心是自1978年有記錄以來史上第2低。 ★四大指數 美股道瓊上漲74.80點或0.16%，收46,987.10點。 S&P500上漲8.48時報資訊 ・ 11 小時前
AI引爆企業裁員潮 台股起跌點開始？
大盤今天續跌，美股短線也走弱，科技廠加碼 AI，這代表 AI 趨勢沒退燒。但短線盤勢漲太快，估值過熱過高，加上美國政府關門，已創下最長紀錄。AI 巨頭舉債投資，損害現金流，法院可能判決，對等關稅違法，還有企業裁員人數激增。種種利空加起來，當前氣氛，股市確實具備修正的空間。 台股鉅亨網 ・ 11 小時前
台積電運動會今登場 員工可領2.5萬元紅包
MoneyDJ新聞 2025-11-08 09:53:29 王怡茹 發佈晶圓代工龍頭台積電(2330)今(8)日在新竹體育場舉辦員工運動大會，董事長暨總裁魏哲家(附圖)致詞時宣布，去(2024)年公司為了感謝同仁努力，給了一份小禮物，今年也依循往例，但不是一樣的數字，獎金將從2萬加碼到2.5萬元，且世界各地同仁享受一樣待遇，期盼同仁秉持這樣的精神、再創奇蹟。 台積電今年的運動會，輝達創辦人黃仁勳以貴賓身分受邀出席，開場時與魏哲家一同上台與現場員工展開一連串互動活動，員工們紛紛大聲呼喊「我愛台積! 再創奇蹟」，「我愛你!」等熱情告白聲浪、尖叫聲此起彼落，現場熱鬧非凡，深深感受到台積人活力。 台積電持續傳承「團結、活力奧創新」的主軸，競賽活動有徑賽、趣味競賽，並規畫親子活動體驗區及園遊會，以增進同仁與親友同樂的機會。同時，來自上海、南京、日本、北美及歐洲等地的數百位台積海外廠員工及受訓同仁、以及海外業務代表皆參與今年的運動會。 今年開幕活動亦首次邀請兩大國慶表演團體「台灣特技團及 We.R 特技跆拳表演團」，由台灣傳統特技結合韓國傳統武術跆拳道，使用畫面堆疊的方式，先輪流展現各國風采，最終Moneydj理財網 ・ 10 小時前
黃仁勳感性喊：沒有台積電就沒有輝達 大讚台積電員工是台灣也是世界的驕傲
台積電今日舉行運動會，台積電大客戶、輝達執行長黃仁勳開場致詞時表示，如果沒有台積電，就沒有今天的輝達，同時直言台積電員工是台灣和世界的驕傲。鏡報 ・ 10 小時前
《台北股市》外資07日買超股：彰銀、三商壽、南亞
【時報-台北電】台股07日加權指數收27651.41點，跌248.04點或0.89%，總成交值4867.27億元。三大法人賣超473.30億元，其中外資賣超353.56億元，投信、自營商分別賣超13.89億元及賣超105.84億元。 外資買超前十大個股，依類別分，2檔電子股、4檔金融股及4檔傳產股；依股價分，10檔銅板股；買超張數方面，6檔買超上萬張，榜首為彰銀(2801)，買超2萬986張，三商壽(2867)、南亞(1303)名列二、三名，分別買超1萬7413張及買超1萬491張。第四及第五名為台化(1326)、台塑(1301)，其他依序為旺宏(2337)、臺企銀(2834)、永豐金(2890)、台灣高鐵(2633)及華東(8110)。 至於前十大個股中買超金額前三大，則為南亞(1303)4.46億元、彰銀(2801)4.29億元、台塑(1301)3.96億元。 ●外資07日買超前十名： 1.彰銀(2801)收20.45元，漲0.20元或0.99%，成交量3.46萬張，外資買超2萬986張、估4.29億元，為連5日買超，累計買超4萬5480張、估9.23億元。 2.三商壽(2867)時報資訊 ・ 10 小時前
美政府關門衝經濟 美股跌幅收斂、台積電ADR跌0.95%
美國聯邦政府停擺進入第38日，創下政府關門歷來最長紀錄，美國各地40個繁忙機場自7日起削減4%的航班數量。白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）表示，美國政府關門帶來的經濟衝擊遠大於預期，當局原先估計其第四季國內生產毛額（GDP）可增長3%，如今增幅恐只有一半...CTWANT ・ 11 小時前
黃仁勳現身台積電運動會 張忠謀臨時缺席
台積電（2330）今（8）日在新竹縣立舉辦年度運動會，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳一早8點多就偕魏哲家一起搭車抵達現場，引起台積電員工熱烈歡迎，他說「跟台積電是大家庭，我們一起成長，輝達是台積電永遠的夥伴」。他也穿著台積電運動服與魏哲家接受來自全球區隊歡呼。自由時報 ・ 10 小時前
《台北股市》三大法人07日賣超股：玉山金、南亞科、中石化
【時報-台北電】台股07日加權指數收27651.41點，跌248.04點或0.89%，總成交值4867.27億元。三大法人賣超473.30億元，其中外資賣超353.56億元，投信、自營商分別賣超13.89億元及賣超105.84億元。 三大法人賣超前十大個股，依類別分，4檔電子股、2檔金融股及4檔傳產股；依股價分，1檔百元股、2檔中價位股及7檔銅板股；賣超張數方面，5檔賣超上萬張，榜首為玉山金(2884)，賣超2萬8635張，南亞科(2408)、中石化(1314)名列二、三名，分別賣超2萬5107張及賣超2萬3929張。第四及第五名為台玻(1802)、中纖(1718)，其他依序為仁寶(2324)、神達(3706)、中信金(2891)、華航(2610)及華通(2313)。 至於前十大個股中賣超金額前三大，則為南亞科(2408)36.91億元、神達(3706)8.52億元、玉山金(2884)8.48億元。 ●三大法人07日賣超前十名： 1.玉山金(2884)收29.60元，跌0.35元或1.17%，成交量7.74萬張，三大法人賣超2萬8635張、估8.48億元，為連2日賣超，累計賣超6萬99時報資訊 ・ 10 小時前
美經濟疑慮升高! 美股4大指數漲跌互見、台積電ADR跌0.95%連4跌
[Newtalk新聞] 美國政府持續停擺打擊市場信心，美國股市7日走勢震盪，美股4大指數多數收跌。道瓊工業指數小漲74.8點、0.16%，科技股為主的那斯達克指數下跌0.21%，標普500指數上漲0.13%，費城半導體指數下跌1.01%，台積電ADR收低0.95%，收在286.50美元。 綜合外媒報導，美國會僵局導致美國史上時間最長的聯邦政府停擺，這段期間投資人對美國經濟的擔憂日益加劇。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer））7日提出重新開放政府的協議計畫，但共和黨迅速回絕。美國聯邦政府關門邁入第38 天之際，美國本週新的數據加劇投資人對經濟放緩的擔憂。 密西根大學7日公布的調查顯示，消費者信心指數接近歷史最低水準。而在一天前，有市場研究公司發布報告指稱，10月份的裁員數量達到22年來的單月最高水準。因投資人難以獲得任何經濟數據，美國勞工統計局原定7日發布非農就業報告，但連續第二個月未能如期發布。 美股7日收盤，道瓊工業指數終場上漲74.80點，或0.16%，收在46987.10點。標準普爾500指數上漲8.48點，或0.13%，收在6728.80點。以科技股為主的那斯達克新頭殼 ・ 11 小時前
中華電信ADR7日上漲0.51美元漲幅1.22%折台股131.63元
(中央社台北2025年11月 8日電)中華電信在NYSE掛牌ADR 以 42.40美元作收，上漲0.51美元，漲幅 1.22%。由於每單位中華電信 ADR相當於台股10股中華電信普通股，以11月 7日新台幣匯市收盤價31.045元計算，相當台股中華電信每股為131.63元。最近10個交易日行情如下：中華電信 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股11/ 742.400.511.2231.045131.611/ 641.89-0.33-0.7830.950129.611/ 542.220.110.2630.954130.611/ 442.11-0.45-1.0630.906130.111/ 342.56-0.02-0.0530.838131.210/3142.58-0.08-0.1930.749130.910/3042.66-0.15-0.3530.715131.010/2942.81-0.59-1.3630.630131.110/2843.400.451.0530.626132.910/2742.95-0.37-0.8530.719131.9中央社財經 ・ 11 小時前
美政府關門加劇經濟疑慮 美股多收跌、台積電ADR跌0.95％
美政府關門危機持續延燒，本週新的數據加劇投資人對經濟放緩的擔憂，週五美國股市早盤大跌，盤中跌幅收斂，道瓊工業指數收盤小漲74.8點、0.16%，那斯達克指數下跌0.21%，標普500指數上漲0.13%中廣新聞網 ・ 11 小時前
《台北股市》外資07日賣超股：玉山金、南亞科、中石化
【時報-台北電】台股07日加權指數收27651.41點，跌248.04點或0.89%，總成交值4867.27億元。三大法人賣超473.30億元，其中外資賣超353.56億元，投信、自營商分別賣超13.89億元及賣超105.84億元。 外資賣超前十大個股，依類別分，4檔電子股、2檔金融股及4檔傳產股；依股價分，1檔百元股、2檔中價位股及7檔銅板股；賣超張數方面，5檔賣超上萬張，榜首為玉山金(2884)，賣超2萬9708張，南亞科(2408)、中石化(1314)名列二、三名，分別賣超2萬6590張及賣超2萬3247張。第四及第五名為台玻(1802)、中纖(1718)，其他依序為台新新光金(2887)、華航(2610)、仁寶(2324)、神達(3706)及至上(8112)。 至於前十大個股中賣超金額前三大，則為南亞科(2408)39.09億元、玉山金(2884)8.79億元、神達(3706)7.71億元。 ●外資07日賣超前十名： 1.玉山金(2884)收29.60元，跌0.35元或1.17%，成交量7.74萬張，外資賣超2萬9708張、估8.79億元，為連2日賣超，累計賣超7萬1682張、時報資訊 ・ 10 小時前
金價收復4,000美元
美國聯準會（Fed）可望繼續降息，加上政府持續關門使投資人對美國經濟前景感到憂心，進而推升需求，帶動國際金價7日盤中收復...聯合新聞網 ・ 11 小時前
黃仁勳抵台積電台南18廠 (圖)
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日搭機抵台，隨即驅車前往台積電台南3奈米廠了解產線。圖為黃仁勳所乘車輛進入台積電台南18廠廠區。中央社 ・ 1 天前
聯電ADR7日上漲0.10美元漲幅1.37%折台股46.01元
(中央社台北2025年11月 8日電)聯電在NYSE掛牌 ADR以7.41美元作收，上漲0.10美元，漲幅 1.37%。由於每單位聯電 ADR相當於台股 5股聯電普通股，以11月 7日新台幣匯市收盤價31.045元計算，相當台股聯電每股為 46.01元。最近10個交易日行情如下：聯電 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股11/ 77.410.101.3731.04546.011/ 67.31-0.45-5.8030.95045.211/ 57.760.162.1130.95448.011/ 47.60-0.24-3.0630.90646.911/ 37.840.131.6930.83848.310/317.710.182.3930.74947.410/307.530.141.8930.71546.210/297.39-0.24-3.1530.63045.210/287.630.060.7930.62646.710/277.570.030.4030.71946.5中央社財經 ・ 11 小時前
《台北股市》三大法人07日買超股：彰銀、三商壽、南亞
【時報-台北電】台股07日加權指數收27651.41點，跌248.04點或0.89%，總成交值4867.27億元。三大法人賣超473.30億元，其中外資賣超353.56億元，投信、自營商分別賣超13.89億元及賣超105.84億元。 三大法人買超前十大個股，依類別分，2檔電子股、4檔金融股及4檔傳產股；依股價分，10檔銅板股；買超張數方面，6檔買超上萬張，榜首為彰銀(2801)，買超1萬9972張，三商壽(2867)、南亞(1303)名列二、三名，分別買超1萬8497張及買超1萬8000張。第四及第五名為台塑(1301)、台化(1326)，其他依序為旺宏(2337)、臺企銀(2834)、永豐金(2890)、台灣高鐵(2633)及華東(8110)。 至於前十大個股中買超金額前三大，則為南亞(1303)7.66億元、台塑(1301)4.27億元、彰銀(2801)4.08億元。 ●三大法人07日買超前十名： 1.彰銀(2801)收20.45元，漲0.20元或0.99%，成交量3.46萬張，三大法人買超1萬9972張、估4.08億元，為連5日買超，累計買超4萬1049張、估8.33億元。 2.時報資訊 ・ 10 小時前
快訊》戴資穎正式宣布退役！感性發文道別粉絲
台灣羽球天后戴資穎今（7）日透過社群平台正式宣佈退役，消息一出令無數球迷不捨。她在貼文中深情回顧一路走來的點滴，感謝粉絲多年來的陪伴。中時新聞網 ・ 21 小時前