現身台積電運動會 黃仁勳：輝達和台積電是家人

（中央社記者江明晏台北8日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天出席台積電運動會，他在會前受訪表示，對於參加台積電運動會感到很興奮，因為這是台積電的家庭日，「輝達和台積電是家人，一同成長」。

黃仁勳7日下午搭乘專機抵達台南，前往南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，快閃停留台南5小時後趕赴台北，並在今天以貴賓身分出席台積電運動會，預計在台灣停留時間一天半，這也是他今年第4度訪台。

2025年台積電運動會今天上午8時30分在新竹縣立體育場登場，也邀請上海、南京、日本、北美、歐洲等地數百名海外廠員工齊聚；黃仁勳在8時10分左右與台積電董事長魏哲家一起現身會場，他在進場前接受媒體訪問。

黃仁勳表示，對於參加台積電運動會感到很興奮，這是非常特別的一天，因為這是台積電的家庭日，能被邀請參加這麼特別的日子，感到非常榮幸。

他說，「輝達和台積電是家人，一同成長」，他一直覺得，「台積電就是我的家人」，所以台積電運動會對他來說，是一個非常特別的日子。（編輯：楊蘭軒）1141108