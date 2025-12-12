現身挺國會助理 張啟楷遭嗆「愛收割」！他反轟綠委扯後腿

民眾黨立法院黨團召開「請賴總統到國會進行國情報告」民調記者會。陳祖傑攝



國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，明定助理費由立委統籌運用且免檢據核銷，將助理費除罪化，引發爭議。立法院助理工會今（12/12）天在立法院門口前喊話要求陳玉珍撤案，民眾黨立委張啓楷前往聲援，但因為同黨立委劉書彬被爆出施壓助理撤回連署，導致現場不少助理嗆聲「愛收割」，張啓楷隨後在黨團記者會上回應，表示自己聽到的是「謝謝啓楷委員」，而且現場沒有任何一個民進黨立委，「你們不支持，還在那邊調皮搗蛋，還扯後腿！」

民眾黨團今天召開「請賴總統到國會進行國情報告」民調記者會，會後媒體問到助理費修法爭議，總召黃國昌表示，黨團支持助理費的是「制度化」，非常重要的原則是公款公用，民眾黨絕對不會支持像過去民進黨國務機要費除罪化那種粗暴的方式。

黃國昌指出，當初民進黨處理國務機要費除罪化時，是委員會沒有詢答、沒有討論協商、院會沒有大體討論、沒有逐條討論，只有民進黨用粗暴多數把國務機要費除罪化，「那一段不堪的歷史，民眾黨立法院黨團絕對不會支持。」

另外，張啓楷也被問到助理嗆聲「愛收割」一事，他不滿表示，在現場聽到的都是「謝謝啓楷委員」，如果真的是收割，「肯定去是對的，去支持他們是對的。」他質疑，「民進黨立委為什麼一個都不見了？躲去哪裡？你們不支持，還在那邊調皮搗蛋，還扯後腿！」

張啓楷說，自己從民國76年開始跑立法院新聞，當時一群助理正推動公費助理的制度化，所以對這個議題感受很深，「結果民進黨立委一個都沒來，還敢在那邊嗆聲說什麼我在收割，你們有真的尊重、照顧助理嗎？」

