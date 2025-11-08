現身歐洲議會發表IPAC峰會演說 蕭美琴：全球繁榮仰賴自由台灣
副總統蕭美琴提及，「感謝IPAC讓我有榮幸在歐洲議會出席，這對我們、對台灣人民意義重大。」
一襲白色套裝走上台，副總統蕭美琴在歐洲時間7日下午抵達比利時首都布魯塞爾，驚喜現身歐洲議會，在2025「對中政策跨國議會聯盟」IPAC峰會發表專題演說。這是台灣首次以會員國身分出席。蕭美琴強調，台海穩定是全球繁榮的基石，儘管被排除在國際組織之外，台灣仍有所作為。
蕭美琴提及，「儘管被排除在國際組織之外，台灣仍有所作為。我們提供人道援助與災難救援、致力於公共衛生以及全球永續發展目標，即使我們不被允許在談判桌上占有一席之地，我們也堅持全球的標準。」
蕭美琴也進一步表示，台灣是多元化社會，歐洲在砲火下捍衛自由，台灣則在壓力下建立民主；一個更強大的台灣，意味著一個更穩定的印太地區，一個穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界。
蕭美琴指出，「台灣之所以重要，並非因為我們是脅迫的受害者，而是因為國際體系的完整與全球的繁榮，都有賴於一個強韌和自由的台灣。」
這場演說事前保密到家，總統府及外交部雙雙證實，副總統蕭美琴由總統賴清德指派，在外交部長林佳龍的陪同下，應邀出席IPAC在歐洲議會舉辦的年會。
外交部發言人蕭光偉表示，「總統指派蕭副總統，應邀出席對中政策跨國議會聯盟在歐洲議會中舉辦的年會，並由外交部長林佳龍陪同前往，相關情形總統府將於蕭副總統返國後進行說明。」
民進黨立委范雲也與會。她表示，這是國際社會對台灣表達支持的新高度，台灣民主是幾代人犧牲而來的成果，面對中國威脅，台灣人民絕不妥協。
