「32萬豪奢打扮」現身立法院打包行李！李貞秀親曝下一步動向：賣精品包、找工作
民眾黨中評會日前正式開除立委李貞秀黨籍，也代表她同時失去不分區立委資格，立法院官網也已顯示李貞秀已於4月13日離職，而她今天（15日）首度回到立法院打包收拾東西。喜歡穿戴精品的她今天全身行頭，據估計，總價大約超過30萬元。面對外界關切下一步動向，李貞秀受訪時說，她要趕快完成畢業論文，之後就要趕快找工作，或把包包賣一賣也可以，還要準備找房子，這些都需要一點時間。
民眾黨中評會日前以李貞秀明確將「辭任立委」作對價，要求獲取金額補償，因此決議將其開除黨籍。面對黃國昌出面指控她不只一次要錢，李貞秀昨天一氣之下連上好幾個政論節目開撕黃國昌，並於今天上午首度回到立法院辦理相關程序、打包收拾東西。
李貞秀今天身穿美國品牌Diane von Furstenberg原價約1萬5千元的灰色蕾絲洋裝、外面穿了一件要價約17萬元的Dior外套，手上拎的則是Hermès愛馬仕要價14萬元的Garden Party包包。全身行頭總價至少就有30萬元。
面對媒體詢問，將代表民眾黨參選宜蘭縣長的陳琬惠過去卸任立委後，也照樣月領20萬元長達半年時間，會不會覺得有差別待遇？李貞秀笑說，「不會啦」，那是民眾黨內部當時的考量，自己也不方便多講，她比較擔心創黨主席柯文哲被黃國昌架空。
至於失去立委後的下一步規劃，李貞秀透露，她要趕快完成畢業論文，口試馬上要來，也終於有時間弄了，畢竟已經上了快2年的課，當然希望可以拿到畢業證書。
李貞秀接著說，之後自己就要趕快找工作，或是把包包賣一賣也可以，大家也可以幫她找工作，還有因為自己把工作室退掉了，後續還要準備找房子，「這都需要一點時間啦」。
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