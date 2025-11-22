現身荷蘭國際刑事法庭！沈伯洋喊話「讓各界知道台灣處境」：與所有民主同盟站一起...范雲指「國際仍有正義」：站在正義方持續努力！
民進黨立委范雲、沈伯洋等人，近日受邀出席國際自由聯盟（Liberal International，LI），代表綠營參與第209屆執行委員會；同時，亦參與亞洲自由聯盟（CALD）與歐洲自由民主聯盟（ALDE）論壇。沈伯洋昨（21日）發布影片表示，他現在人在荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院，此行會努力拓展外交，讓各界知道台灣處境，也讓大家知道台灣與所有民主同盟站在一起。
沈伯洋昨日透過臉書發布他在國際刑事法院前的影片。他表示，知道很多台派最近的心情都比較失望，畢竟很多爛法案不斷被通過，「但中國的劇本就是要大家失望，失望以後仇恨、仇恨之後冷漠、冷漠之後恐懼」。
沈伯洋指出，中國對他做過這些事情，但這些劇本對他沒有效果，相信這對台灣人也不會有效果，希望大家留著氣力，這會是一場長期抗戰。沈伯洋說道，他現在人在國際刑事法院，這邊是獨裁者在戰爭罪或大屠殺被審判的地方，非常諷刺的是，作為民主的守衛者，他現在反而遭獨裁政權所通緝，但他不會感到畏懼。
沈伯洋表示，稍後他要進去國際刑事法院，此處是自由世界跟獨裁政權對陣的最後法治界限，深具意義。他說，「我是受國際自由聯盟的邀請前往荷蘭，在此聯盟中，自由世界的政黨會討論身在與獨裁政權對抗的時代，到底應該要怎麼做」。
沈伯洋續指，他會努力拓展外交，「讓各界知道台灣處境，以及讓大家知道台灣與所有民主同盟站在一起，希望把這個勇氣帶給台灣民眾」。
同時，范雲也發文提及，她與沈伯洋站在對世界人權有著重要意義的國際刑事法院前，「國際仍有正義，我們會站在正義的一方持續努力」。
