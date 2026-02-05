民視新聞／綜合報導

冬天天氣乾燥，不少民眾在意頭皮健康，因為很多人頭皮一乾就很不舒服！有品牌用「頭皮元氣茶食譜」和升級版「黑米瓶」，連續三年與藝人柯佳嬿合作，她現身藥妝店擔任一日店長，掀起話題。

柯佳嬿透露她在高壓工作下，維持「仙氣蓬鬆髮」的秘訣，尤其她最近投入新作品拍攝，連日熬夜，更被目擊在台北街頭拍攝新戲，傳出是日本劇組來台取景，有消息指出她可能與日本明星坂口健太郎及韓星李準基合作，不過柯佳嬿保密到家，專注在代言產品上，亮麗登場擔任店長，也讓粉絲們很瘋狂。

廣告 廣告

原文出處：現身藥妝店擔任一日店長 柯佳嬿曝維持「仙氣蓬鬆髮」秘訣

更多民視新聞報導

一粒「頭頂髮縫照」曝光被傳頭禿？本尊20字回應了

天天洗頭仍有油味！美髮師曝「正確洗髮方式」 她驚呼：活了30年才知道

19歲男大生頭皮屑如雪崩！抓破頭滿床血跡 竟是媽媽潔癖惹禍

