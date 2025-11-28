現身許瑋甯、邱澤世紀婚禮！關穎曝結識過程 爆「他是唯一贏過我的人」

[FTNN新聞網]

記者吳雨婕／台北報導

邱澤、許瑋甯於今（28）日在台北東方文華東方酒店舉行世紀婚禮，出席賓客眾星雲集，稍早賓客已陸續抵達，難得出席公開場合的關穎，受訪時透露與兩人的交情。

關穎出席邱澤、許瑋甯世紀婚禮。（圖／記者吳雨婕攝）

關穎表示，很替他們開心，而且還是雙喜臨門，「我祝他們永浴愛河，他們是很養眼的一對，完全是偶像劇裡走出來的俊男美女，我看過他們拍的電影《當男人戀愛時》，得知兩個人在一起的時候很驚訝，現在則是很驚喜很開心。」關穎也表示她與邱澤、許瑋甯住的很近，所以紅包跟給小孩的禮物已經送到他們家了。

關穎透露，雙方是因為共同好友認識的，先認識許瑋甯的媽媽，而會跟邱澤結識，因為「台灣拳」（划酒拳），「他是唯一贏我台灣拳的男生 ，他很man。」她自豪酒量非常好，而今天婚宴她不拚酒量，而是拚划拳速度跟反應。

101董事長賈永婕為新人送上祝福，「我覺得剛剛其實來的時候看到影片，他們實在太帥太美像王子公主，希望他們永遠這麼美好、沈浸在愛中。」

賈永婕出席邱澤、許瑋甯世紀婚禮。（圖／記者吳雨婕攝）

