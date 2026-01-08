現身陳亭妃活動沒在怕！陳水扁憶2019年「挺賴清德到底」：蔡英文也沒抓我回去

前總統陳水扁新節目《總統鏡來講》開播前夕遭喊卡，雖證實是由行政院長卓榮泰下禁令，不少媒體人、政界人士卻普遍認為是總統賴清德授意所為；陳水扁今（8）日於關廟山西宮偶遇民進黨立委陳亭妃，表達對後者爭取台南市長提名的支持之外，回憶自己2019年「蔡賴之爭」期間力挺賴清德的過往，「如果真的有代誌，相信關聖帝君一定會幫我主持公道」。

積極爭取黨內提名的陳亭妃，今日在騎腳踏車經過關廟山西宮時，意外碰見人在現場的陳水扁；陳水扁也在自嘲「沒工作、心情鬱卒」的同時，透露是為了要拜訪楚留香餐廳，可惜今天才知道餐廳早已沒開。

「有人會替我擔心，說阿扁才剛沒有工作，又站在陳亭妃旁邊，不會被人關回去？」陳水扁表示，自己2019年就為立委郭國文站台、拍片力挺，讓郭國文在補選勝出，對比今天跟陳亭妃只是「不期而遇」，自認不會有問題。

陳水扁進一步補充，2019年賴清德擔任行政院長時，曾提出要施行黨內初選、挑戰尋求總統連任的蔡英文，自己當時因為覺得「黨內有競爭不是壞事」，因此從初選開始就力挺賴清德，甚至連續好幾天幫對方說話，蔡英文也沒有把他關回去。

「很感謝蔡英文沒有把我抓回去」，陳水扁強調，所以自己今天在「偶遇」的情況下，站在陳亭妃旁邊不會有問題，更喊話「如果真的有代誌，相信關聖帝君一定會幫我主持公道」。

