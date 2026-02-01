現身黃國昌新北競總！趙少康曝國民黨市長人選「應該就是李四川」

政治中心／綜合報導

趙少康出席黃國昌新北市長競總成立大會。（圖／翻攝畫面）

民眾黨主席黃國昌在卸任立委職務後，今（1）日在新莊舉行新北市長競選總部成立大會。戰鬥藍創辦人趙少康現身出席。趙少康說黃國昌是好朋友，李四川是好朋友，兩人都很優秀，至於國民黨新北市長人選會是誰？趙少康說「國民黨應該就是李四川啦！」不管李四川或黃國昌出來一定要贏對手，選舉就要贏，不贏出來選什麼，未來兩個月拚命去衝，爭取更多票更多支持。

趙少康出席黃國昌競總成立引起注目。致詞時，趙少康主動說到自己怎麼會來？他說黃國昌是好朋友，李四川是好朋友，都很優秀，「記者問國民黨怎麼還不提人？我上周訪問鄭麗文主席，她說舊曆年前應該會決定，你若問我，我會說國民黨應該就是李四川啦！」

趙少康認為，事緩則圓，如果春節之前國民黨決定人選，國民黨跟民眾黨在三月應該會協調好誰出來，現在到三月黃國昌有兩個月時間在新北衝。「未來還有兩個月時間，說長不長說短不短，未來兩個月好好的拚，好好地衝，不管李四川或黃國昌出來一定要贏對手，選舉就要贏，不贏出來選什麼，未來兩個月拚命去衝，爭取更多票更多支持」。

趙少康表示，不管怎樣藍白一定要合作，宜蘭、嘉義都要合作，古人一句話「天下至廣，非一人所能獨治」，同樣的新北這麼大也非一人所能獨治，如果將來黃國昌當選新北市長，市府裡面一定會用很多國民黨能幹的人，如果李四川當選新北市長新北也會用很多優秀的民眾黨人，不是市長一人獨治，一定要找到一群優秀幕僚往前衝替新北做事，相信黃國昌未來兩個月一定能爭取更多支持更多選票，這就是新北市民之福。

