現身黃國昌新北競總！趙少康曝藍營市長人選「應該是他」：相信3月能完成協調

​民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌的新北競選總部今（1）日於新莊區正式開幕，中廣前董事長趙少康也到場支持。趙少康在臉書發文寫到，黃國昌是非常優秀的領袖人物，國民黨很大機率，就是李四川出線了，相信在三月份，藍白可以完成協調，藍白一定要合作，以打贏民進黨為唯一目標，找出最優秀的候選人。

趙少康表示，黃國昌的新北競選總部今天成立，很榮幸能獲邀出席，還見到久違的民眾黨前主席柯文哲，身體、精神看起來都不錯。黃國昌是非常優秀的領袖人物，在立法院能拚敢衝，有格局、有觀點，在去年的反惡罷行動通力合作，展現出無比強大的力量，讓國民黨立委一席都沒少。

趙少康直言，自己和黃國昌、李四川都是好朋友，年底九合一選舉，不只在新北，宜蘭、嘉義等其他縣市，藍白也一定要合作，以打贏民進黨為唯一目標，找出最優秀的候選人，尤其新北是重中之重。

​趙少康指出，上周國民黨主席鄭麗文接受他的專訪，已經訂出農曆年前完成國民黨內整合的目標，國民黨很大機率，就是李四川出線了，相信在3月份，藍白可以完成協調，黃國昌還有2個月的時間，可以在新北衝。當年自己選台北縣立委，也只有2個月時間可以衝刺，最終得到超過20萬票，足以當選8席立委。

​趙少康強調，他相信「天下至廣，非一人所能獨治」，新北這麼大，也非一人所能治理，不管是黃國昌或李四川當選新北市長，一定會用很多對方政黨的優秀人才，替新北市民做事。自己非常喜歡黃國昌的競選口號「讓新北更有型」，集結藍白兩黨之力，一起讓新北的環境品質、市政建設各方面都更好，是新北市民之福，祝福黃國昌。



